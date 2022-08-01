الحق قدم.. الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تعلن عن وظائف شاغرة في تلك التخصصات

قالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، في إعلان جديد لها نشرته عن طريق موقعها الإلكتروني الخاص بالتوظيف، إنه يتوافر مجموعة من الوظائف الشاغرة لمجموعة من التخصصات، للعمل في الرياض؛ لكملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل التي أعلنتها على موقعها الرسمي.

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

وأما عن الوظائف الشاغرة فتأتي الأولى تحت مسمى وظيفي مدير إدارة دعم المهنيين، وتتطلب مؤهلات وخبرات، أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الإدراية، بجانب تخصصات العلاقات العامة أو ريادة الأعمال، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 5 سنوات، على أن يكون قضى فيها المتقدم حوالي عامين من وظيفة ذات طبيعة إشرافية، على الأقل، وأما عن الطلاقة في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وتأتي طريقة التقديم، وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة، وقد أكدت على أن التقديم سوف يكون متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بداية من تاريخ 31 يوليو 2022.

رفيقة التقديم إلى وظائف المحاسبين والمراجعين في الهيئة السعودية

يمكن لكن يرغب في التقديم معرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة وشروطها، عن طريق الموقع الرسمي للهيئة السعودية للمراجعن والمحاسبين، وأكدت على أن الوصف الوظيفي هو الإشراف على سير عمليات الاستشارات وتنظيم ورش العمل، والإرشاد المهني، بالإضافة إلى تنظيم أعمال الإشراف والإدارة على فريق العمل؛ حتى يتم التأكد من تنفيذ كافة الأهداف وأعمال الإدارة، ذلك بالإضافة إلى تحليل استراتيجية الإدارة ووضع خطط التطوير وتقييمها، وتطوير الموارد اللازمة، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ المشروعات التي لها علاقة بالإدارة، وتحليل الاحتياجات الخاصة بكافة المستهدفين وبحث سبل الدعم، وتطوير الخدمات للفئات المستهدفة وإيجاد جديدة بالتوازي مع رؤية الهيئة.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

كما أنه سوف يكون منوطًا برفع التقارير الخاصة بالتحديات واقتراح حلول لكافة الأزمات التي تواجه الفئات المستهدفة، ورفع تقارير بذلك، ورصد أثر المبادرات على الفئات المستهدفة، وإعداد التقارير والإحصائيات، في الوقت المعين، ودعم المهنيين لتلبية متطلبات الهيئة، لإدارة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات في القطاع العام والخاص ذات العلاقة، وتحديد مدى التعاون.