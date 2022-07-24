الحق جهز ورقك ويلا.. هنا رابط التقديم الامن العام 1443 نساء شروط القبول والتسجيل عبر بوابة أبشر للتوظيف

تم الإعلان من خلال المديرية العامة للأمن العام داخل السعودية اليوم عن فتح باب التقديم لوظائف الأمن العام للسيدات بدرجة جندي، وأطلق هذا الإعلان على الحساب الرسمي على موقع توتير في حساب الإدارة العامة للمرور وذلك على أن يتم التسجيل في وظائف الأمن العام بدءا من يوم السبت 24 من شهر ذي الحجة 1443 الذي يوافق23 من شهر يوليو 2022 وذلك حتي يوم الخميس 29 من شهر يوليو، وقد قامت المديرية العامة أن التقديم على وظائف الأمن العام للنساء تصل فترة الدورة الخاصة به إلى 9 أشهر بالإضافة إلى أنه لابد على كل متقدمة إدخال المعلومات الخاصة بها من خلال رابط الأمن العام الخاص بالتقديم لأن الذي يظهر اختلاف في البيانات الخاصة به يتم حرمانه من هذه الوظائف.

رابط تقديم الامن العام نساء 1443

لابد في البداية الذهاب إلى موقع أبشر للتوظيف ثم إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم وهي الإسم والرقم السري للذهاب إلى الموقع.

ثم النقر على كلمة التقديم للأمن العام ثم يتم الاختيار منها وظائف الأمن العام ثم اختيار وظائف الآن العام للنساء.

ثم إدخال كل المعلومات الخاصة بالمتقدمة في طلب التقديم على الوظيفة بدقة ثم الضغط على إرسال النموذج.

لابد من الاحتفاظ برقم النموذج لأنه يكون مطلوبا عند إعلان القبول المبدئي.

شروط القبول في الامن العام للنساء 1443

لابد أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية ماعدا التي أقامت مع والدها خارج المملكة بسبب العمل .

أن تكون الشهادة الخاصة بالمتقدمة هي شهادة الثانوية العامة فيما أعلى ولابد أن يتراوح عمرها مابين 25 إلى 35 عام .