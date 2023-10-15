الحفل الختامي لمهرجان نجران الأول لمزاد الإبل بحضور أمير المنطقة

شارك الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بديوان الإمارة اليوم، في الحفل الختامي لـ “مهرجان نجران الأول لمزاد الإبل”.

الحفل الختامي لمهرجان نجران الأول لمزاد الإبل _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وأكد بن عبد العزيز على الدعم غير المحدود والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، لقطاع الإبل في المملكة، الذي يشكل إرثاً سعودياً مهماً، مؤكداً أن تنظيم مثل هذه المهرجانات والمزادات يُعتبر فرصة لملاك الإبل لعرض إنتاجهم من الإبل، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

وأشاد سموه بجهود الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في المهرجان وما أنجزته من أعمال أسهمت في وضع جميع الإمكانيات لخدمة ملاك الإبل وزوار المهرجان، وفق تطلعات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.

وبدأ الحفل الخطابي والثقافي المقام بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك إستعرض فيلماً وثائقياً يتناول المهرجان بكافة مراحله، وجهود الجهات المشاركة واللجان في متابعة الفعاليات المصاحبة، ثم ألقى المشرف العام على المهرجان هادي بن بنيان آل عامر كلمة أوضح خلالها الفعاليات الثقافية المصاحبة للمهرجان منها فعالية قافلة آبار حمى، ومسابقة المغازر، وجادة الإبل، وعروض ومسيرات الإبل اليومية، والشبوك الذهبية، والفعاليات الفلكلورية، والأنشطة التجارية والترفيهية، وسوق الأسر المنتجة، وركن القهوة السعودية.

وألقى وكيل إمارة منطقة نجران رئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي كلمة قال خلالها أن اللجنة العليا للمهرجان قامت بتجهيز وتهيئة موقع المهرجان ومواقع الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في فعالياته، منوهاً بما تحقق طيلة أيام المهرجان من حراك اقتصادي وثقافي، دعمها الحضور اللافت من المشاركين والزوار للمشاركة في فعالياته.

جاء بعد ذلك إلقاء قصائد شعرية تناولت المناسبة وأهمية الإبل في الوجدان الوطني والموروث الشعبي.

وفي نهاية الحفل كرَّم سمو نائب أمير منطقة نجران الجهات الراعية والمشاركة في المهرجان وفعالياته المختلفة.