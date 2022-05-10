“الحصيني” يكشف موعد بداية ونهاية فصل الصيف، والأرصاد الجوية تحذِّر عدداً من مناطق المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية تقريراً حول حالة الطقس لليوم الثلاثاء، حيث حذَّر من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في مناطق الحدود الشمالية والجوف وأجزاء من منطقة المدينة المنوّرة، كما توقَّع هطول أمطارٍ رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

البحر مائج وارتفاع الموج يصل إلى مترين ونصف

وأوضحت الأرصاد الجوية أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر سوف تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، تصبح أخف وبسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، تتحول إلى جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي وبنفس السرعة السابقة، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والجنوبي، والبحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، وخفيف الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي،

أمَّا فوق الخليج العربي فتكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الحصيني يكشف موعد بداية ونهاية فصل الصيف فعلياً وفلكياً

في سياق متصل كشف خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن فصل الصيف يبدأ فعلياً يوم الثلاثاء 8 ذو القعدة 1443 هـ، الموافق 7 يونيو، مع دخول نجم “الثريا” أول أنواء الصيف.

وأضاف عضو لجنة تسميات المناخية أن فصل الصيف يبدأ فلكياً يوم 22 ذو القعدة 1443 هـ، الموافق 21 يونيو،كما ينتهي فعلياً بتاريخ 10 صفر 1444 هـ، الموافق 6 سبتمبر، مع دخول “الجبهة” أول أنواء الخريف،بينما ينتهي فلكياً بتاريخ 26 صفر 1444 هـ، الموافق 22 سبتمبر.