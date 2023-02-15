الحصيني: هي التاسعة هذا الشتاء…أطول موجة برد شبه قوية تبدأ غدا..البسوا ولبسوا عيالكم

كشف الباحث في الطقس بالمملكة العربية السعودية وعضو لجنة تسميات المناخية الإعلامي عبد العزيز الحصيني، بأن السعوديين على موعد مع أطول موجة برد شبه قوية، والتي ستبدأ يوم غد الخميس السادس عشر من شهر فبراير 2023، وهي من متوسطة إلى شبه قوية، بحيث تعتبر الموجة التاسعة منذ أن بدأ شتاء هذه السنة الذي تميز ببرودة الطقس، كما أن هذه الموجة مسبوقة برياح مثيرة للغبار في مختلف مناطق المملكة.

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ذروة الموجة

بخصوص موجة البرد القوية التي ستبدأ بعد ساعات قليلة في السعودية، ستبلغ الذروة في يومي الجمعة والسبت السادس والعشرون والسابع والعشرون من شهر رجب الحالي، وبعد ذلك سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة، كما سيكون هناك تشكل للصقيع في الشمالية وشمال الوسطى أيضا، ونصح الأسر السعودية قائلا: البسوا ولبسوا عيالكم.

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة

توقع الحصيني درجات الحرارة الصغرى في السعودية في الفترة القادمة، وبالتحديد في المنطقة الشمالية، ومن المرجح أن تتراوح ما بين واحد تحت الصفر إلى 1 درجة، أما المناطق الوسطى والمرتفعات فتكون ما بين 3 درجة و 9، أما بالنسبة لمنطقة الشرقية والمدينة المنورة تكون ما بين 5 و 14 درجة مئوية، أما مكة المكرمة تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين 15 و 20 درجة، أما مدينة جازان 22 درجة وأربعة وعشرون درجة أيضا.