الحصيني: موجة حارة قادمة تؤثر على هذه المناطق في المملكة

أعلن خبير الأرصاد الجوية والطقس عبد العزيز الحصيني، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن توقعاته لحالة الطقس في أجواء المملكة العربية السعودية اليوم، الموافق السبت 6/5/2023 وحتى نهاية هذا الأسبوع، وكتب الحصيني على حسابه الرسمي أن توقعات الطقس ليوم السبت سيبدأ ب “موجة حارة” متوسطة الحرارة إلى شبه قوية، وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا تتأثر بها معظم أنحاء المملكة، وأوضح أن تلك الموجة الحارة تحدث في مثل هذه الفترة من كل عام، وتتأثر المنطقة الشرقية بنسبة أعلى من موجة الحر هذه.

كما توقع الحصيني أن تلك الموجة الحارة ستصل في نهاية هذا الأسبوع إلى ذروتها، وتتمركز بشكل واضح وملموس على المنطقة الشرقية ودول الخليج أولا، ثم بعد ذلك سيُلاحظ تأثيرها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، يليها أجزاء من المنطقة الوسطى، ثم تؤثر موجة حارة قادمة أيضا على المنطقة الشمالية بنسب متفاوتة، تسهم في ارتفاع درجات الحرارة.

والله أعلى واعلم.