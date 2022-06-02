طريقة التسجيل للحصول على وحدة سكنية مجانية من مؤسسة الوليد بن طلال وأهم الشروط

الأن يمكنك الحصول على وحدة سكنية من مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية وقد شغل بال الكثير من المواطنين السعوديين في الأيام الماضية عن كيفية الحصول على وحدة سكنية مجانية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وماهي الشروط اللازمة للحصول على الوحدة السكنية وخطوات الحصول عليها.

وتعتبر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أهم المؤسسات الخيرية التي تقوم بتقديم مساعدات مالية وعينية للأسر السعودية المحتاجة إلى دعم مالي أو دعم سكني أو دعم لشراء سيارة وتحقيق مستوى رفاهية لأفراد الشعب السعودي، وتقديم الدعم للحالات الإنسانية داخل المملكة العربية السعودية كما تعمل المؤسسة على دعم المشروعات الخيرية ويتم ذلك من خلال عدة شروط وأحكام تم وضعها من خلال مؤسسة الوليد الخيرية.

طريقة الحصول على وحدة سكنية مجانية من مؤسسة الوليد بن طلال

يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمؤسسة الوليد الخيرية.

ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول بإستخدام حساب شخصي له على الموقع الإلكتروني.

بعد ذلك يختار المواطن نوع المساعدة التي يرغب في الحصول عليها.

يقوم المواطن بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة.

يتأكد المواطن من كافة البيانات والمعلومات التي أدخالها ثم يقوم بالضغط على إرسال.

شروط الحصول على وحدة سكنية مجانية من مؤسسة الوليد بن طلال