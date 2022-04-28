كيفية التسجيل وشروط الحصول على منحة سند الزواج من الأمير محمد بن سلمان

يبحث الكثير من شباب المملكة العربية السعودية عن طرق التسجيل والمشاركة في مبادرة سند الذي يرعاها ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود والتي يتم فيها حصول كل شاب مقبل على الزواج على مبلغ عشرون ألف ريال سعودي مجانا تضامنا من سموه مع الشباب الراغبين في الزواج وتأسيس أسرة، ولم تقتصر مبادرة سند على الشباب الراغب في الزواج فقط بل يستطيع الإستفادة منها الأرامل والمطلقات وللمتزوجين المتعثرين ماديا والأيتام وذوي الهمم من أصحاب الإحتياجات الخاصة وتقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لهم من خلال مبادرة سند ومبادرة سند الإنساني، وهذا لمن هم تنطبق عليهم الشروط والأحكام للحصول على سند محمد بن سلمان ولي العهد كرم الله وجهه والذي من المحتمل أن يتم فتح باب التقديم فيها خلال أيام قليلة لدعم المحتاجين والمتعثرين ماليا ومساعدة المقبلين على الزواج والمتزوجين ذات الدخل المحدود والمنخفض.

ويهدف ولي العهد محمد بن سلمان من برنامج سند الإنساني إلى تحقيق المساواة والعدالة والاستقرار والسعادة الإجتماعية والمحافظة على الإستقرار والحفاظ على الأسرة مع تشجيع الشباب على أهمية الزواج والإستقرار ومساعدةالشباب على تكاليف الزواج.

طريقة التقديم والتسجيل في مبادرة سند للحصول على عشرون ألف ريال سعودي مجانا:

يتم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمبادرة سند https://www.almowaten.net/2019/08/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/.

قم بإختيار أيقونة مبادرة سند للزواج.

قم بإنشاء حساب شخصي على موقع سند مع تسجيل بياناتك كاملة.

يجب عليك الإنتظار قليلا لرسالة تفيد بإعتماد طلب الحصول على سند الزواج.

شروط الحصول على سند ولي العهد محمد بن سلمان للزواج: