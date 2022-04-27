شروط الحصول على منحة بدل غلاء معيشة للمواطن السعودي 1443

تقوم الحكومة السُّعُودية على العمل دائما لتقديم مساعدات مالية وعينية لمواطنيها دعما منها لمواجهة غلاء المعيشة ولمساعدة بعض الأسر المحتاجة ماديا وأصحاب الإعاقات والمتقاعدين وبعض الأسر الفقيرة المستحقة للدعم، ولذلك فقد وجهت الحكومة في المملكة العربية السُّعُودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة إلى ضرورة إصدار منحة لمواجهة أعباء وغلاء المعيشة لتلبية متطلبات كافة مواطنيها في شهر رمضان الكريم ولا سيما بعد أزمة فيروس كورونا الذي أثر بالسلب على التجارة والصناعة وأصحاب بعض الحرف وتضرر منه المئات من الأسر السُّعُودية ومع تزايد غلاء المعيشة كان لابد من حلول لمساعدة الأسر المستحقة والأسر المتضررة لتوفير لهم معيشة أفضل وحياة كريمة.

ولذلك فقد أعلنت رسميا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منحة غلاء المعيشة لشهر رمضان المبارك لسنة 1443 هجريا وقد فرضت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها في مستحقي منحة بدل الغلاء المعيشة التي يمكن للمواطنين الحصول عليها في أثناء الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية داخل المملكة العربية السُّعُودية، وقد أهتم عدد كبير من المواطنين السعوديين بالبحث عن شروط التقدم للمنحة وطرق الحصول عليها.

شروط الحصول على منحة غلاء المعيشة في المملكة السُّعُودية:

يكون الشخص المستحَق والمتقدم للمنحة يحمل الجنسية السُّعُودية.

يجب ألّا يقل عمر المتقدم للحصول على المنحة عن 35 سنة.

يكون الشخص المستحَق للمنحة مقيم داخل الأراضي العربية السُّعُودية.

يجب على الشخص الراغب في الحصول على المنحة أن يكون حامل لهوية سارية المفعول.

ألا يزيد دخل الشخص الراغب في الحصول على المنحة عن 3000 ريال سعودي لغير المتزوج.

ويجب ألّا يزيد الدخل الشهري للشخص المتزوج الراغب في الحصول على المنحة عن 8600 ريال سعودي.

أن يكون الشخص الراغب في الحصول على المنحة من غير القادرين على العمل.

خطوات التسجيل للحصول على منحة بدل غلاء المعيشة في المملكة العربية السُّعُودية: