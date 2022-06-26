الحصول على قرض للمتقاعدين 300 ألف بدون مقدم أو كفيل من شركة اليسر

تعد الشركة من أهم الشركات الموجودة والتي تقوم بتقديم العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين فقد قامت الشركة، بالتعاون مع “المؤسسة العامة للتقاعد” بتوفير تمويل للمتقاعدين بمميزات تمويلية متميزة من نوعها، حيث يمكن للمتقاعدين التقديم للحصول على أي من الحلول التمويلية التي توفرها الشركة ، والتي تشمل تمويل الإجارة، الذي يتيح لك الحصول على تمويل شراء سيارة، تمويل المرابحة، تمويل التورق الذي يمكن من خلاله الحصول على تمويل شخصي بأقساط ميسرة، وأخيراً تمويل السلع الاستهلاكية، ولك حرية الاختيار فيما يخص التمويل بما يناسبك.

مميزات تمويل المتقاعدين

من أهم مميزاته أنه تمويل بدون كفيل غارم.

بدون رسوم إدارية.

لا يتطلب التمويل تمويل دفعة أولى لمنتجات التورق والسلع الاستهلاكية.

يتطلب التمويل دفعة أولى تبدأ من 0% لتمويل الإجارة.

الإعفاء من الأقساط في حالة الوفاة أو العجز الكلي لقدر الله.

الشروط والمستندات المطلوبة

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لتتمكن من الحصول على التمويل وهي كاللآتي:

في البداية يلزم أن لا يقل الراتب عن 1985 ريال سعودي بالنسبة لتمويل التورق.

يلزم تقديم خطاب تعريف بالراتب بالصيغة المعتمدة لدى الشركة.

يلزم تقديم هوية وطنية سارية الصلاحية.

يلزم وضع العنوان الوطني.

كما يلزم أن لا يزيد العمر عن 70 عاماً.

يلزم وجود رخصة قيادة سارية المفعول لتمويل الإجارة.

يلزم عرض سعر السيارة من معرض معتمد في حالة تمويل الإجارة.

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