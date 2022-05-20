طريقة استخراج صك الإعالة إلكترونياً وشروط الحصول عليه 1443 هجري
أعلنت وزارة العدل السعودية عن إمكانية تقديم طلب إستخراج صك إعالة للسيدات المطلقات والأرامل وابمتزوجة التي حرمت من أخذ حقوقها في المملكة العربية السعودية وأشارت وزارة العدل أن طلب الحصول على صك الإعالة يتم إلكترونيا على الموقع الرسمي التابع بوزارة العدل السعودية وهى إحدي الخدمات الهامة التي تقدمها وزارة العدل السعودي إلكترونيا بهدف التقليل من التزاحم في المحاكم السعودية ومكاتب الوازارة في جميع أنحاء المملكة كما أن هذا يساعد في تنظيم الأعمال القضائية وتهدف خدمة صك الإعالة هو في الأساس صك لإعالة الأبناء الذين إمتنع أباءهم عن الصرف عليهم ولكن يشترط إحضار ما يثبت فعليا أن الأب لم يعد ينفق عليهم وفي هذه الحالة تكون الأم هي التي تتحمل مسئولية إعالة أبنائها بالإضافة إلي صك الإعالة تقوم الزوجة الأم برفع قضية نفقة على الزوج والأب الذي إمتنع عن إعالة أبنائه وتقوم بالحصول على صك الإعالة الإلكتروني من داخل مكاتب المحكمة.
الشروط اللازمة لحصول النساء على صك الإعالة الإلكتروني لسنة 1443 هجريا:
- يشترط أن تكون السيدة الراغبة في الحصول على الصك تحمل الجنسية السعودية ولأبوين سعودين.
- يشترط أن تكون السيدة مطلقة ويرفض الطليق أن ينفق على أبنائه، وإذا كان الطليق ينفق على أبنائه بعد الطلاق فإنه لا يحق للسيدة التقديم والخصول على صك الإعالة وإذا قامت بالتقديم عليه يتم رفض طلبها.
- يشترط أن تكون المرأة الأرملة لديها أطفال تعولهم حيث أن في الأساس صك الإعالة يتم صرفه لإعانة الأبناء.
- يشترط أن تكون السيدة المتزوجة قد هجرها زوجها ولا يقوم بالصرف على أبنائه مع تقديم ما يثبت ذلك الأمر.
- يشترط أن تكون السيدة الأرملة أو المطلقة غير متزوجة من رجل أخر وهي من تقوم بإعالة أبنائها.
يجب أن تقدم السيدة مايثبت أنها لا تمتلك أي مصدر من مصادر الدخل للإنفاق على أبنائها.
طريقة الحصول على صك الإعالة الإلكتروني:
- يجب على السيدة الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة العدل السعودية https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/pages/default.aspx.
- تقوم السيدة بإختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة ثم إختيار خدمات المحاكم السعودية وتقديم طلب طلب الحصول على صك الإعالة.
- تقوم السيدة بعد تسجيل حساب لها على الموقع بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.
- تقوم السيدة بإدخال بيانات ومعلومات الشهود على حالتها.