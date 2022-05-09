كيفية الحصول على رقم بطاقة IBAN الأيبان من بنك الراجحي برقم الهوية 2022 وطرق أُخرى

كيفية الحصول على رقم بطاقة IBAN الأيبان من بنك الراجحي برقم الهوية 2022 وطرق أُخرى باتت سهلة جدا وتتم عن بعد من دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع بنك الراجحي، ونجح بنك الراجحي في تعزيز مكانته محليا على مستوى المملكة العربية السعودية أو خارجيا على مستوى العالم، وخصوصا أن موضوع الاستعلام أو الحصول على رقم IBAN الأيبان من بنك الراجحي ينال اهتمام العملاء داخل السعودية، والمستثمرين خارجها يتم بواسطة رقم الهوية وطرق أخرى، الأمر الذي يمنح عملاء بنك الراجحي سلاسة ومرونة جيدة جدا عن طريق الخدمات الإلكترونية المميزة.

كيفية الحصول رقم بطاقة الأيبان من بنك الراجحي برقم الهوية 2022:

يسمح بنك الراجحي في السعودية لعملائه بـ الاستعلام عن رقم الأيبان الخاص بهم برقم الهوية إلكترونيا بواسطة الولوج الصفحة وتنفيذ النقاط التالية:

الذهاب إلى الصفحة الخاصة بالاستعلام عن رقم بطاقة الأيبان. إدخال اسم المستخدم. إدخال كلمة السر. الضغط على تسجيل الدخول. الضغط على قائمة الحسابات. اختيار البطاقة المصرفية. الضغط على تبويب المزيد من الخيارات. الضغط على تبويب طباعة رقم الأيبان

وهكذا بمكن لـ عميل بنك الراجحي الاستعلام عن رقم الأيبان والحصول عليه مصدقا من البنك.

الحصول على رقم بطاقة الأيبان من بنك الراجحي بواسطة الصراف الآلي:

يمكن ل عملاء بنك الراجحي الحصول على رقم بطاقة الأيبان بواسطة الصراف الألي، حيث يجب التوجه إلى أقرب صراف واتباع الخطوات التالية:

إدخال بطاقة البنك الخاصة بالعميل في الصراف.

إدخال الرقم السري.

الضغط على خيار تعديل العنوان.

إدخال رقم الموبايل.

إدخال رمز التحقق الوارد إلى الهاتف في الخانة المناسبة.

الضغط على تأكيد.

انتهت العملية وسيتم عرض معلومات الحساب ومن ضمنها رقم الأيبان الخاص بـ عميل بنك الراجحي.

الاستعلام عن رقم بطاقة الأيبان من بنك الراجحي بواسطة رقم بنك الراجحي (خدمة العملاء)

يمكن لـ عميل بنك الراجحي الاتصال على رقم مركز خدمة العملاء والاستعلام عن رقم الأيبان الخاص به، عند الرد على العميل سوف يطلب موظف المركز رقم الهوية الشخصية وبيانات الحساب المصرفي الخاصة ب عميل بنك الراجحي، وإليكم رقم بنك الراجحي الخاص بـ مركز خدمة العملاء 920003344.

معرفة رقم بطاقة الأيبان من بنك الراجحي بواسطة الراجحي أون لاين (طريقة أخرى)

يمكن للأفراد السعوديين ممن لديهم حسابات بنكية لدى بنك الراجحي معرفة رقم الأيبان الخاص بعد اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى صفحة الراجحي أون لاين . الضغط على تبويب الأفراد. إدخال اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور. إدخال أخر 7 أرقام من رقم الحساب البنكي في المكان المخصص. الضغط على تبويب خدمة جوال الراجحي. مراجعة البيانات الشخصية التي تم إدخالها. الضغط على تأكيد. قم بتحميل التطبيق الخاص ب بنك الراجحي. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور (يمكن إنشاء حساب جديد بحال كنت لا تمتلك حساب) الضغط على البطاقات والتمويلات والحسابات حيث يمكن للعميل رؤية تفاصيل حسابه المصرفي ومن ضمنها

تم الانتهاء من عملية استخراج رقم بطاقة الأيبان من بنك الراجحي بواسطة الموقع الرسمي.

أهم مزايا رقم الأيبان لدى بنك الراجحي

كل عميل يمتلك رقم أيبان خاص به.

إجراء عمليات نقل الأموال وتحويلها داخليا وخارجيا بشكل لحظي وآني.

يمكن تحويل الأموال عن طريق الموقع الرسمي ل بنك الراجحي.

الفرق بين رقم الأيبان ورقم الحساب

هناك فرق كبير بين رقم الأيبان ورقم الحساب حيث أن لكل منهما وظيفة مختلفة عن الأخر وسنتكلم عنهما حالياً

رقم الأيبان خاص بالتحويلات البنكية عالميا، ولا تتم عمليات نقل الأموال دوليا إلا بواسطته

رقم الأيبان يتكون من 18 رمز من حروف وأرقام.

رقم الحساب يقدم عدة خدمات للعميل ويحصل عليه العميل فور إنشائه الحساب، ويتمكن من إجراء المعاملات المصرفية داخل البنك.

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