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خطوات الحصول على تمويل شخصي 5000 ريال سعودي عبر منصة سلفة

دينا سليمان

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين الراغبين في التعرف على أهم ما عليهم اتباعه من أجل الحصول على أحد التمويلات الشخصية التي تمنحها منصة سلفة السعودية والتي تعد من أكبر المنصات الموجودة بالمملكة؛ وذلك لأنها تخدم عدد كبير من العملاء التي توفر لهم القروض بمجموعة بسيطة من الشروط حيث يمكن للشخص الحصول على مبلغ من 1000 ريال إلى 5000 آلاف ريال سعودي وذلك في وقت قياسي دون صعوبة في الإجراءات والتي سنعرفكم عليها من خلال السطور التالية.

الحصول على تمويل شخصي 5000 ريال سعودي

الحصول على تمويل شخصي 5000 ريال سعودي

تعمل منصة سلفة على مدار أربعة وعشرون ساعة دون توقف وذلك لتوفير خدماتها لكافة المواطنين السعوديين حيث يجب أن يتوفر بالمتقدم عدد هام من الشروط التي يتوجب من خلالها منحه التمويل المطلوب ومن أهمها:

احصل على تمويل فوري يصل إلى 5000 ريال خلال منصة سلفة الإلكتروني

طريقة الحصول على تمويل فوري من منصة سلفة 1443 هـ

شروط الحصول على تمويل عبر منصة سلفة

أن يكون سعودي الجنسية ولأبويين سعوديين.

كما أن يجب عليه أن يكون مقيم بالمملكة ولبس خارجها.

بالإضافة إلى أن يكون يعمل بأحد الجهات الحكومية بالمملكة.

وأخيرا يجب ألا يقل عمره عن ستة عشر عاما ولا يزيد عن ستون عاما.

خطوات الحصول على تمويل من منصة سلفة

يتم الحصول على التمويل الشخصي إلكترونيا وذلك بالدخول عبر الرابط الإلكتروني لمنصة سلفة (أضغط هنا) وإدخال اسم المستخدم ورقم المرور، وفي حالة عدم توافرهما يتم إنشاء حساب جديد والدخول مرة أخرى واختيار الضغط علي كلمة تمويل، وتحديد المبلغ المطلوب ثم تحدد الفترة التي يمكن سداده فيها، وقيمة القسط المدفوع ثم انتظر إلى أن تصلك رسالة بتأكيد إيداع المبلغ بحسابك الشخصي.

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دينا سليمان

صحفية حرة ومقدمة برامج، أعمل في الصحافة منذ عام 2015 سبق لي العمل بعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية.

أعشق المغامرات الصحفية وتوعية الجماهير من خلال المعلومات السليمة في كافة مجالات الحياة.

حاصلة على ليسانس آداب تاريخ من جامعة القاهرة، وأعمل حاليًا على التقديم في الدراسات العليا.


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