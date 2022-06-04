الحصول على تمويل شخصي من سلفة يصل الى 5000 ريال سعودي

يبحث الكثير من الأشخاص عن التمويل الخاص بالمنصة، فهو تمويل سريع يتميز بالموافقة السريعة، كما أن الشروط الخاصة بذلك التمويل في غاية البساطة، فمؤسسة سلفة تعتبر واحدة من أكبر المؤسسات التمويلية في المملكة العربية السعودية، والتي قد يصل تمويلها إلى 5000 ريال سعودي، حيث أن الكثير من المواطنين السعودين الآن يبحثون عن كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة، والتمويل يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

شروط اللازم توافرها للحصول على تمويل شخصي من سلفة:

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدم للحصول على التمويل الالتزام بها ليتمكن من الحصول على ذلك التمويل:

في البداية يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يلزم أن يكون المتفدم مكتمل الأهلية.

كما يلزم أن لا يقل الدخل الشهري عن 4 آلاف ريال سعودي بحد أدنى.

يلزم أن لا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يلزم تقديم شهادة خبرة عملية من المؤسسة التي تعمل بها.

أهم مزايا التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة:

من أهم ما يميزه كونه متوافق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

كما يمتاز التمويل بأنه لا يتطلب تحويل راتب.

كما أن التمويل بأقل ربح.

كما أنه يتم بسرعة.

يمكن استلامه خلال يوم واحد من طلبه.

كما أنه يمتاز بسهولة في السداد.

لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن للحصول عليه.

كيفية الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة: