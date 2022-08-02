شروط الحصول على تمويل سلفة بدون تحويل راتب وبدون كفيل

للراغبين في الحصول على تمويل بدون ضامن وبدون كفيل وبشروط سهلة وميسرة وبخطوات بسيطة تعلن منصة سلفة الإلكترونية عن تقديم تمويل بقيمة 5000 ريال سعودي بدون ضامن وبدون الحاجة إلى وجود كفيل يحصل المواطن على مبلغ التمويل بطريقة سريعة في حالة الموافقة عليه.

طريقة وخطوات التسجيل للحصول على تمويل من خلال منصة سلفة الإلكترونية لسنة 1443 هجريا

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة سلفة الإلكترونية.

الإلكترونية. ثم يقوم المواطن بإنشاء حساب شخصي خاص به على منصة سلفة.

ثم يقوم المواطن بتسجيل جميع البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

بعد ذلك يقوم المواطن بإختيار تبويب طلب التمويل.

ثم يقوم المواطن بإدخال البريد الإلكتروني وإدخال رقم الهاتف الجوال الخاص به وتعيين كلمة مرور لحسابه.

يقوم المواطن بالموافقة على كافة الشروط والأحكام وذلك بعد قراءتها جيدا.

سيقوم الموقع بإرسال رسالة نصية على جوال المواطن بها رمز التأكيد يقوم المواطن بإدخاله في مكانه المخصص.

يجب أن يقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة ويدخل رقم الحساب البنكي.

يختار المواطن طريقة تسديد الأقساط وعدد شهور التقسيط التي يرغب فيها المواطن.

بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على طلب التمويل وسوف يتم تحويل مبلغ التمويل على رقم الحساب البنكي الخاص بالمواطن.

أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل من خلال منصة سلفة الإلكترونية

يجب أن يكون المواطن الراغب في الحصول على التمويل يحمل الجنسية السعودية ويقيم داخل الأراضي السعودية.

يجب أن لا يقل عمر الراغب في الحصول على تمويل سلفة عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب أن يكون الشخص الراغب في الحصول على تمويل سلفة على رأس عمل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويمتلك سجل إئتمان.

يشترط أن لا يقل الراتب الشهري للمواطن الراغب في الحصول على التمويل عن 4000 ريال سعودي شهريا.

مميزات الحصول على تمويل من منصة سلفة الإلكترونية