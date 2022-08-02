الحصول على تمويل الأسرة الجديد من بنك التنمية الاجتماعية 1444

يحرص بنك التنمية الاجتماعية على مساعدة المواطنين ودعم الأسر، نظراً لغلاء المعيشة وزيادة تكاليف وأعباء الحياة وهذا ما جعل بنك التنمية الاجتماعية بدعم الأسر والفئات الأشد احتياجاً، وقد قام البنك برفع سقف قيمة تمويل الأسرة من 60 ألف إلى 100 ألف ريال سعودي ويعد بنك التنمية الاجتماعية في السعودية من أهم وأشهر البنوك في المملكة السعودية التي تقدم مجموعة من التمويلات المختلفة لدعم فئات وشرائح المجتمع وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل والعاطلين لتحسين مستوي المعيشة لتلك الفئات وتوفير مصدر دخل يضمن لهم حياة مستقرة يتوفر فيها جميع احتياجاتهم الأساسية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم مميزات وشروط الحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية.

بنك التنمية الاجتماعية تسجيل دخول

حيث يمكن لكافة المواطنين إنشاء حساب في بوابة بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: يجب أن يقوم بالذهاب إلى رابط بنك التنمية الاجتماعية len.sdb.gov.sa. ثم يقوم بالضغط على الدخول من خلال الوصول الوطني الموحد. ثم يقوم بتسجيل الاسم وكلمة المرور. ثم الضغط على زر الدخول. ثم يطلب النظام كتابة كود التأكيد المرسل على رقم الجوال للمتابعة. وبذلك يتم استكمال خطوات الدخول.

مميزات قرض الأسرة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

حيث يعد هناك مجموعة من المميزات التي تتوافر في بنك التنمية الاجتماعية على المنتجات التمويلية المقدمة للمواطنين ومن أهم مميزات قرض الأسرة التالي:

يمكن التقديم والحصول على التمويل بدون كفيل.

يستطيع المواطن الحصول عليه بدون سداد رسوم إدارية.

تعد قيمة التمويل تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

يمكن سداد القرض على أقساط شهرية بفترة ممتدة حتى 60 شهر.

في حالة حدوث الوفاة أو إصابة بعجز كلي يقوم البنك بالإعفاء عن سداد الأقساط المتبقية.

إجراءات ميسرة.

طلب قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

حيث يمكن للمواطنين الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

يجب تسجيل الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية. ثم اختيار “الدخول على البوابة الوطنية”. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب أبشر الخاص بك. الآن أدخل رمز الصورة المرئية، ثم انقر على تسجيل الدخول. اكتب رمز التأكيد، ثم انقر على متابعة. انتقل إلى صفحة منتجات بنك التنمية الاجتماعية، ثم اختر قرض الأسرة. ابدأ في التقديم على القرض وقم بتسجيل البيانات المطلوبة لذلك. وافق على الشروط والأحكام.

شروط قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يعد هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين للحصول على قرض الأسرة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وأن يكون مقيم في المملكة السعودية. ويجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 70 عام. وأن لا يتخطى دخل المتقدم مبلغ 14500 ريال سعودي. ويجب علي المتقدم أن يكون لديه سجل ائتماني سليم. وأن لا تزيد قيمة دخل الفرد في الأسرة عن ثلاثة آلاف ريال سعودي. يسمح البنك للمرأة المهجورة أو المطلقة أو الأرملة التي تعول طفل أو أكثر بالحصول على التمويل. الالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بالبنك والالتزام بسداد الأقساط الشهرية في الموعد الذي حدده البنك. تقديم كافة المستندات المطلوبة.

بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة

حيث أكد بنك التنمية الاجتماعية بأن قرض الأسرة يمكن أن يحصل عليه الموظف الحكومي وموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين والنساء والطالب الحصول على قرض الأسرة ولكل فئة مستندات وشروط مختلفة عن الفئة الأخرى ويتم التقديم على التمويل إلكترونياً عبر بوابة بنك التنمية الاجتماعية ويجب أن يكون مع المتقدم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول ورقم جوال مسجل في منصة أبشر وأن يكون مسجل في العنوان الوطني وأن يكون لديه حساب مصرفي لتقديم رقم الآيبان البنكي الخاص به بعد ذلك يقوم بتعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل ثم ينتظر الإجابة من البنك على الطلب المقدم منه.