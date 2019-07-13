نوضح كيفية الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية والإعلان عن سلم الوظائف التعليمية للمعلمين في السعودية، وبالتالي فان المنطلق النظامي للحصول على الرخصة المهنية التعليمية جاء بقرار مكن مجلس الوزراء برقم (108) بتاريخ 14 / 2/ 1440هـ، وهو من يقضي بالموافقة على تنظيمات هيئة التعليم والتدريب والتي تضمن إعداد مهن التعليم والتدريب واعتماد المعيار المهني التعليمي والتقويم والتطبيق، كذلك اختبار وتطبيق اختبارات كفايات المعلمين وكذلك اصدر الرخصة المهنية للمعلمين وهى محل الموضوع، حيث يتم اعتماد الرخصة المهنية للمعلمين من مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وهى المخولة بذلك.

الغرض من الرخصة المهنية التعليمية

هناك بعض الأهداف لإصدار الرخصة المهنية للمعلمين كما يلي:

رفع الكفاءة للمعلمين من خلال الرخصة المهنية للمعلمين وذلك وفقاً للمعايير التي تقررها هيئة تقويم التعليم.

تحفيز المعلم على التعلم الذاتي وتطوير مهنة التعليم.

تطبيقات عملية على المعايير المهنية للمعلم في تخصصات مختلفة.

تضمن الرخصة المهنية حصول المعلم عل الحد الأدنى من معايير مهنة التعليم.

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

هناك مجموعة من الشروط للحصول على الرخصة متمثلة في (شروط رخصة معلم ممارس – شروط رخصة معلم متقدم – شروط رخصة معلم خبير)، ويمكن للمعلم الذي يرغب في الحصول على الرخصة أن يشرع فيها قبل عام من المدة التي حددتها اللائحة التنفيذية، كما انه في حالة الرسوب في الرخصة المهنية التعليمية يمكن للمعلم إعادة الاختبار بعد عام تاريخ اخر اختبار اجراه، كما أن تجديد الرخصة يتم كل 5 سنوات.

شروط رخصة معلم ممارس

يشترط في رخصة المعلم الممارس أن يحصل المعلم على درجات بين 50 إلى 69 درجة، زوان يكون المعلم قد حصل على الشهادة الجامعية مع الأخذ في الاعتبار شوط وزارة التعليم، وأن يحص المعلم على الرخصة المهنية من قبل هيئة التقويم والتعليم.

شروط رخصة معلم متقدم

يشترط للحصول على الرخصة تحصيل درجات من 70 إلى 84 درجة، والحصول على الشهادة الجامعية، وإتمام المدة التي حددتها اللائحة التنفيذية للوصول إلى رتبة معلم متقدم وكذلك اجتياز اختبار الرخصة المهنية التعليمية التي تقررها الهيئة.

شروط رخصة معلم خبير

يشترط في رخصة معلم خبير حصول المتقدم على 85 درجة فأكثر، والحصول على المؤهل الجامعي ثم إتمام المدة الزمنية للوصول إلى رتبة معلم خبير كما هو محدد في اللائحة الجديدة، واجتياز الاختبارات المحددة.

كيفية الحصول على الرخصة المهنية التعليمية

للحصول على الرخصة التقديم عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية وهت الجهة المسؤولة عن إصدار الرخص المهنية، واجراء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والتي تمثل في الآتي في الاختبار التربوي والاختبار التخصصي، حيث تكون الطاقة الاستيعابية لاختبارات المعلمين حوالي 400 ألف مختبر كل عام، وسيبدأ التطبيق مع بدابة عام 2020 / 1441.

وبالتالي نستقبل تعليقاتكم اسفل المقالة حول الرخصة المهنية للمعلمين وللاستعلام عن الرخصة هاتفياً يمكنكم الاتصال على رقم هيئة تقويم التعليم الموحد 920033515.