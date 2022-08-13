الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444| وشروط إضافة العاطلين

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، الضمان الاجتماعي المطور، كدعم للأسر المحتاجة للقدرة على العيش حياة أفضل، ويتم صرف هذا الدعم شهرياً للمستحقين وفق عدد من الشروط الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا، وبعد التسجيل في البرنامج، كما يوجد شروط محددة من أجل إضافة العاطلين عن العمل والمطلقات والأرامل والمتزوجات.

الحد المانع للضمان المطور الجديد

يُحدد معاش المستحق سواء كان فردا أو أسرة بجمع قيمة الدخل لجميع أفراد الأسرة، وذلك بعد القيام بعمل احتساب للقيمة، ثم تقوم الجهة المختصة بخصم 50٪ وتضاف القيمة الناتجة إلى إجمالي الدخل غير المكتسب المدعوم من الحكومة، مع العلم أنه لا يشمل دعم نظام المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد استكمال الخطوات المذكورة، يتم المقارنة بين الدخل الإجمالي المحسوب مع الحد الأدنى للمعاش على أساس الاستحقاقات الشهرية المعتمدة لجميع أفراد الأسرة.

كم الحد المانع المقرر

حيث يبلغ الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1444 هو (1100 ريال سعودي) للشخص الذي يعول الأسرة، بينما يحصل كل فر في الأسرة على (550 ريال سعودي)، ويتبين مما سبق أن الحد المانع للمبلغ المستحق يكون بناء على عدد أفراد الأسرة، والحد المانع للضمان الاجتماعي المطور هو عبارة عن الراتب الشهري الذي يحصل عليه الأسر المستحقة، ولا يجب أن يتخطى المبلغ التي تم وضعه من قبل الضمان الاجتماعي.

شروط إضافة العاطلين عن العمل