الحدود الشمالية تغلق 3 منشآت وترصد أكثر من 45 مخالفة

قامت أمانة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية طلعت التمياط، بغلق 3 منشآت، وإصدار 50 رخصة مصدرة، و 28 شهادة، ورصد 47 مخالفة.

وأعلنت الأمانة عن رفعها أكثر من 7200 متر مكعب من المخلفات المتنوعة، كما كشفت عن تنفيذ 753 جولة رقابية منها: 486 جولة لقسم الرقابة المهنية والأسواق، و 125 جولة لأعمال الرقابة الفنية، و 160 أخرى لأعمال الحفريات خلال عام 2023.

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، فقد تم إصلاح 380 عمود إنارة، ومعالجة 38 ألف متر مربع من الكتابة على الجدران والتي تشوه المنظر الحضاري.

أمانة منطقة الحدود الشمالية تبدأ أعمال تحسين المشهد الحضري لطريق الملك فهد باتجاه مطار عرعر . pic.twitter.com/IdLLuestAQ — أمانة منطقة الحدود الشمالية (@AmantAlshmmalya) January 15, 2024

وعلى صعيد الشارع، فقد تم معالجة حفر وتشققات بطول 3.500 متر مربع، وإصلاح 2.500 من الإنترلوك، وإعادة دهان الأرصفة والخطوط الأرضية بطول 33.000 متر، كما تم تحسين 25 حاجز وإزالة التالف منها، بالإضافة إلى صيانة 150 سلة قمامة داخل أحياء المنطقة.