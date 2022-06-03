سعد الشثري يتحدث عن فريضة الحج
فريضة الحج واحدة من أركان الإسلام الخمسة، وتعد من أهم الفرائض لدى المسلمين حيث يبدأ الاستعداد لها مع بداية شهر ذي القعدة وتبدأ في شهر ذي الحجة.
عضو هيئة كبار العلماء يتحدث عن فريضة الحج
وفي هذا السياق تحدث الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، عن فريضة الحج قائلًا إن هذه الفريضة تقع على 3 أنساك.
الحج يقع على 3 أنساك
النسك الأول الإفراد وهو أن يؤدي الإنسان الحج وحده بدون أن يكون معه عمرة، ومن أداها كذلك فإنه لا يلزمه هدي.
وقال أن النسك الثالث من أنواع الأنساك القران وهي أن يأتي الإنسان بالحج والعمرة في نسك واحد، والقارن والمتمتع يجب عليهما الهدي.
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