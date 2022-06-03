أخبار السعودية

سعد الشثري يتحدث عن فريضة الحج

آياتي خيري

فريضة الحج واحدة من أركان الإسلام الخمسة، وتعد من أهم الفرائض لدى المسلمين حيث يبدأ الاستعداد لها مع بداية شهر ذي القعدة وتبدأ في شهر ذي الحجة.

الحج

عضو هيئة كبار العلماء يتحدث عن فريضة الحج

وفي هذا السياق تحدث الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، عن فريضة الحج قائلًا إن هذه الفريضة تقع على 3 أنساك.

الحج يقع على 3 أنساك

النسك الأول الإفراد وهو أن يؤدي الإنسان الحج وحده بدون أن يكون معه عمرة، ومن أداها كذلك فإنه لا يلزمه هدي.

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وخلال تواجده ببرنامج “فتاوى” والذي يبث من خلال “قناة السعودية”، اليوم الجمعة، أن السلك الثاني التمتع وهو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يتحلل ويحج في نفس السنة ومن كان كذلك فوجب عليه دم الهدي، لقوله تعالى “فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي”.

وقال أن النسك الثالث من أنواع الأنساك القران وهي أن يأتي الإنسان بالحج والعمرة في نسك واحد، والقارن والمتمتع يجب عليهما الهدي.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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تعليق 1
  1. وكح ٧٦٢٨ يقول

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