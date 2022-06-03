سعد الشثري يتحدث عن فريضة الحج

وفي هذا السياق تحدث الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، عن فريضة الحج قائلًا إن هذه الفريضة تقع على 3 أنساك.

الحج يقع على 3 أنساك

النسك الأول الإفراد وهو أن يؤدي الإنسان الحج وحده بدون أن يكون معه عمرة، ومن أداها كذلك فإنه لا يلزمه هدي.