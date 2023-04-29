تسهيلات خدمة ضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة في 2030.. وزارة الحج تكشف التفاصيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة منذ قليل عن تسهيلات خدمة ضيوف الرحمن، حيث أكدت على أنها تعمل جاهدة على توفير العديد من التسهيلات لزائري المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال هذه الفترة، حيث أتاحت عدد من الخدمات الإلكترونية، منها تحويل تطبيق اعتمرنا إلى منصة نسك من أجل تقديم الخدمات بكفاءة عالية ومناسبة للضغط الكبير من الراغبين في أداء العمرة خلال هذه المرحلة.

أنشطة وخدمات ضيوف الرحمن وفق رؤية 2030

يواصل برنامج خدمة ضيوف الرحمن خلال هذه الفترة أنشطته وأعماله، وذلك من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية في 2030، والتي يأتي من أهمها خدمة وراحة جميع ضيوف الرحمن.

كشفت وزارة الحج والعمرة من خلال تدوينه لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تسهيلات خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بناء على التقرير السنوي لرؤية المملكة في 2023 لعام 2022، والتي من أهمها ما يلي:

تحويل تطبيق “اعتمرنا” إلى منصة “نسك”.

العمل على تسهيل إجراءات تأشيرات العمرة والزيارة إلكترونياً.

توسيع أعمال منصة “نسك”، وذلك من أجل التيسير لقدوم المعتمرين من كافة دول العالم.

إتاحة تنظيم وتخطيط رحلة العمرة بكل سهولة، والتي تشمل على طلب الحصول على التأشيرة، وكذلك حجز السكن والفنادق، حتى الرحلات الجوية والانتقالات.

تم تمديد فترة التأشيرة للعمرة حتى 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً.

إتاحة دخول المعتمرين والزائرين من كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية.

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كما أعلنت الوزارة أنه تم توسيع مسجد قباء كأكبر توسعة حيث يتسع الآن إلى 66 ألف مصلى، وجاري العمل على تطوير 30 مسجداً ضمن مشروع تطوير العديد من المساجد التاريخية.