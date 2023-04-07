بيان هام من وزارة الحج السعودية بشأن العمرة للتيسير على ضيوف الرحمن

أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بيان هام، أكدت من خلاله على ضرورة الالتزام بالمواعيد، وأهمية الحضور في الموعد المحدد بالتصريح، وذلك من أجل منع الزحام خلال هذه الفترة نظراً لرغبة العديد في عمل عمرة خلال شهر رمضان الكريم وكل عام وحضراتكم بخير.

الحج والعمرة تناشد المعتمرين بالالتزام

وأوضحت الوزارة من خلال بيان هام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكدت من خلاله على جميع المعتمرين ضرورة الحضور في الموعد المحدد في التصريح من أجل اداء العمرة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة الالتزام من أجل الحصول على فرصتك في أداء العمرة، وأنه في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد يمكن للمعتمر إلغاء التصريح وحجز موعد عمرة آخر.

جاء في نصر التغريده التي تم نشرها على الحساب الرسمي للوزارة ما يلي:

«عند أداء العمرة.. تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح، وأن الالتزام بالمواعيد يضمن فرصتك، وفي حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد يمكنك إلغاء التصريح وحجز موعد جديد».

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بيان عاجل من وزارة الحج والعمرة بشأن تصريح عمرة رمضان

تحرص الوزارة خلال هذه الفترة على توفير الخديد من الخدمات للمعتمرين، ومنها خدمة حجز موعد للعمرة عبر التطبيق إلكترونياً من أجل التسهيل على جميع المعتمرين وعدم الزحام خلال هذه الفترة.