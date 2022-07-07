الحج والعمرة تقرر إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر في إحدى الشركات، وتحذِّر “لن نسمح ولن نتهاون مع أي تقصير”

اتَّخذت فرق الرصد الميدانية في وزارة الحج والعمرة بالمملكة، قراراً بإعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر في إحدى شركات الحج، بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، بناءً على ما تم ملاحظته خلال الجولات من قِبل الجهات المُختصَّة.

الوزارة تعمل على رصد المخالفات والتعامل معها

وقررت الوزارة إحالة القياديين إلى التحقيق لمتابعة حيثيات عدم تقديم الشركة للخدمات على النحو المطلوب، وأكَّدت الوزارة أنَّها تعمل على متابعة جميع الجهات والشركات العاملة في موسم الحج، لرصد أية مخالفات مُحتملة، والتعامل معها بشكل عاجل.

لتقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن، إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحجّ.#بسلامٍ_آمنين pic.twitter.com/J4cyOiBZcm — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 6, 2022

الحج والعمرة: لن نسمح ولن نتهاون مع أي تقصير

كما حذَّرت الوزارة من أنَّها لن تسمح ولن تتهاون مع أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأوضحت أنَّ الفرق التفتيشية والميدانية التابعة للوزارة تقوم بجولات مستمرة بهدف تقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة، والتعامل مع جميع البلاغات المقدمة دون أي استثناء، وأكدت سعيها المستمر لرفع مستوى جودة الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم.