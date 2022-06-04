تكلفة الحج من داخل السعودية 2022 اسعار تكاليف الحج لحجاج الداخل 1443

كم تبلغ تكلفة الحج من داخل السعودية 2022 حيث اقترب موسم الحج، وقامت وزارة الحج والعمرة في السعودية بإطلاق عدد من حملات الحج، بعدد من الأسعار التي تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد، ونوضح من خلال الفقرات التالية جميع التفاصيل حول هذه الحملات، مع كيفية التسجيل في الحج للعام الحالي 2022.

تكلفة الحج من داخل السعودية 2022

هناك 3 باقات للاشتراك في موسم الحج الحالي من خلال وزارة الحج والعمرة، وهذه الباقات هي:

باقة ضيافة مميزة في أبراج، وتبلغ تكلفتها 13.560 ريال سعودي، وتشمل التنقل في مكة وبين المشاعر المقدسة، مع قيمة الإقامة والرعاية الصحية، ولكنها لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

باقة ضيافة مميزة في مخيمات، يبلغ سعر تلك الباقة 14.381 ريال سعودي، تشمل التنقل بين المشاعر المقدسة، الإقامة، وكذلك تكلفة تطبيق الاشتراطات الصحية، خدمة الوقاية والرعاية الصحية ولا تشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة.

كما تتوفر باقة ضيافة مخيمات، تبدأ تكلفتها من 12.113 ريال سعودي، وتشمل التنقل بين المشاعر المقدسة، رسوم الإقامة، خدمة الوقاية والرعاية الصحية، ولا تشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة.

خطوات التسجيل في الحج 2022

للتسجيل في الحج قم باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع حجاج الداخل.

ثم يتم الضغط على تسجيل الرغبة في الحج.

قراءة التفاصيل المكتوبة، والضغط بالموافقة عليها.

كتابة رقم الجوال، البريد الإلكتروني.

كتابة رمز التحقق المرسل على الجوال.

كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالنسبة إلى المواطن، أو كتابة رقم الإقامة وتاريخ انتهائها بالنسبة للمقيم، أو كتابة رقم هوية المحرد وصلة القرابة بالنسبة إلى النساء.

اختيار يوم النفر من منى 12 أو 13 من شهر ذو الحجة.

الضغط على الخدمات الإضافية.

الموافقة على الأحكام والشروط.

مراجعة البيانات والضغط على تأكيد الحجز.

طباعة الحجز، ويجب أن يتم السداد خلال 72 ساعة.

الانتظار حتى يتم صدور التصريح الخاص بالحج.

شروط الحج لعام 2022