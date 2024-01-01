الحج: توضيح عاجل بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل

أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية منذ ساعات قليلة بيانًا عاجلًا، بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل لعام 1445هـ/ 2024 م.

الحجاج يقفون على جبل عرفة - مصدر الصورة: CNN

وناشدت الوزارة خلال بيانها الصادر اليوم الاثنين الموافق ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥ هـ / 1 يناير 2024 م، الجميع بتجنب المعلومات المغلوطة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة حول رحلة الحج لهذا العام.

كما أكدت وزارة الحج والعمرة في البيان أنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1445 أو باقات الحج ونحو ذلك، وحثت الجميع على الاستفادة من الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت أو الاتصال بمركز العناية بالمستفيدين للحصول على المعلومات الصحيحة.