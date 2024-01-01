الحج: توضيح عاجل بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل
أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية منذ ساعات قليلة بيانًا عاجلًا، بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل لعام 1445هـ/ 2024 م.
وناشدت الوزارة خلال بيانها الصادر اليوم الاثنين الموافق ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥ هـ / 1 يناير 2024 م، الجميع بتجنب المعلومات المغلوطة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة حول رحلة الحج لهذا العام.
كما أكدت وزارة الحج والعمرة في البيان أنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1445 أو باقات الحج ونحو ذلك، وحثت الجميع على الاستفادة من الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت أو الاتصال بمركز العناية بالمستفيدين للحصول على المعلومات الصحيحة.
تجنّب المعلومات المغلوطة، والمصادر غير الموثوقة، واكتفِ بالمصادر الرسمية، ففيها تجد كل ما يهمك عن رحلة الحج لهذا العام.#في_حب_المدينة pic.twitter.com/sdZXAQF3RU
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 1, 2024