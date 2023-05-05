الحج: بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل اليوم وتحديد آخر موعد

كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن بدء عملية إصدار تصاريح الحج للحجاج من داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وهذا بداية من تاريخ اليوم الخامس عشر من شوال 1444، كما أشارت الوزارة إلى أن آخر موعد يتاح فيه التسجيل للحجاج بالداخل سيستمر حتى السابع من دو الحجة 1444، وهذا يعني بأنه أمامهم وقت كاف، أو سيكون حتى الانتهاء من العدد المطلوب للحجاج لهذه السنة.

التطعيمات

ذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية بأن آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات يكون قبل بداية موسم الحج بعشرة أيام، وهي من الإجراءات الضرورية التي يجب القيام بها من أجل ضمان سلامة الجميع وحرصا على صحة كل حجاج بيت الله، ويتم التحضير جيدا لهذا الموسم خصوصا بعد انتهاء أزمة كورونا، إذ أنه هناك أعداد كبيرة من الحجاج لهذا الموسم.

إسكان الحجاج

سبق وأن أعلنت لجنة إسكان الحجاج في العاصمة المقدسة عن الاستمرر في استقبال طلبات إصدار تصاريح المنازل المعدة خصيصا من أجل إسكان الحجاج، ويستمر هذا حتى نهاية شهر شوال الحالي، ومن جهتها دعت اللجنة كل المواطنين الذين يريدون تأجير منازلهم إلى مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة في أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني أيضا، وهذا بغرض إتمام إجراءات إصدار تصاريح المباني الخاصة بهم.

هكذا نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع إعلان وزارة الحج السعودية عن بدء إصدار التصاريح لحجاج الداخل.