الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة دعم حساب المواطن ca.gov.sa 1441 للدفعة 22 عن سبتمبر مع بدء نزولها







يبدأ برنامج حساب المواطن في صرف الدفعة الثانية والعشرين عن شهر سبتمبر غدًا الثلاثاء الموافق العاشر من سبتمبر، وذلك لصرف الدفعة الجديدة لمستحقيها لمن انطبقت عليهم الشروط لصرف تلك الدفعة، لافتًا إلى انه يتم صرف الدفعة في العاشر من كل شهر ميلادي، باستثناء أن يوافق يوم الصرف يوم يوم عطلة رسمية بالبلاد فيتم تقديمها أو تأخيرها يوم واحد.







الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم

وفور نزول الدفعة الجديدة الشهرية، يبحث مستحقيها عن معرفة كيفية حساب قيم الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، ننشر لكم خطوات معرفة الحاسبة التقديرية لقيمة هذا الدعم:







الضغط على خانة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.. يظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.







كيفية الدخول والتسجيل في حساب المواطن

وللتسجيل عبر حساب المواطن برقم الهوية، يرجى في الدخول لرابط البوابة: https://www.ca.gov.sa/، ثم تسجيل بيانات الشخصية (الإسم ورقم الهاتف ورقم هويتك)، يليها تسجيل دخول وتغيير كلمة المرور مع توضيح كافة البيانات الأخرى المتعلقة بحالتك المادية، كما يجب عليك تقديم بعض صور المستندات المؤكدة للبيانات.