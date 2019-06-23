الحاسبة التقديرية لحساب المواطن السعودي.. رابط وطريقة احتساب الدعم النقدي

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن ، بعد إعلان الدكتور على الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن سياسات برنامج حساب المواطن السعودي أستطاع معظم المواطنون بالمملكة من فهم الكثير عن البرنامج والدعم النقدي المقدم من خلاله، وقد تم الإعلان خلال المؤتمر عن موعد أول دفعة مستحقة من حساب المواطن للمواطنين.

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

وقد تم صرفها يوم الخميس الماضي الموافق 21 من ديسمبر من عام 2017 م، ثم تم التصريح من قبل المسئولون في وزارة العمل والمسئولين عن حساب المواطن الإلكتروني بأنه قد تم وضع آلة حاسبة في الصفحة الرئيسية لحساب المواطن على الإنترنت للمواطن، وذلك حتى يتمكن من حساب الدعم المستحق له من خلالها، وقد تم تقسيم حاسبة حساب المواطن إلى 4 خانات وهي كالتالي:-

الخانة الأولى خاصة بعدد أفراد الأسرة تحت سن ال 18 عام.

الخانة الثانية خاصة بعدد أفراد الأسرة من سن 18 عام فما فوق.

الخانة الثالثة لإيضاح الدخل الشهري الخاص بجميع أفراد الأسرة.

الخانة الرابعة لإيضاح مبلغ الدعم النقدي التقديري المستحق للمواطن.

رابط الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن هو برنامج دعم نقدي تم إطلاقه من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكي يتم تقديم دعم نقدي للأسر ذات الدخل المحدود، والأسر ذات الدخل المتوسط، والتي سستآثر بالتوسعات الاقتصادية التي تتم في المملكة حالياً، كما سستآثر بزيادة أسعار الطاقة ورفع الدعم عنها من كهرباء وبترول وغاز طبيعي، ويمكن من خلال الحاسبة التقديرية احتساب الدعم النقدي للمستفيد.

تحديث: أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنه تم توافر أيقونة آلة حاسبة ليتمكن المستفيد أو المستفيدة من أحتساب الدعم النقدي الخاص به من برنامج حساب المواطن وذلك من خلال رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن الموضح بعاليه، ولكن قبل البدء سيتم عرض سؤالين لك وهم:-

هل سجلت في برنامج حساب المواطن نعم أم لا هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل

وفي حالة كان المواطن مسجل في البرنامج ستنبثق نافذة جديدة تشمل عدد أفراد الأسرة والدخل بالكامل، أما في حالة المسجل فرد مستقل سيتطلب منه دخله كاملاً .

تحديث: أعلن برنامج حساب المواطن السعودي بالمملكة العربية السعودية عن أنه لا يمكن للزوجة التسجيل كفرد مستقل في حساب المواطن والاستفادة من الدعم النقدي المقدم من خلاله، حيث أنه يجب أن يكون المسجل بالبرنامج هو الأب رب الأسرة ويتم تسجيل الزوجة والأبناء كتابع له، وهو الأمر الذي آثار العديد من الجدل بين المواطنين في الفترة الأخيرة.

تحديث: أضاف حساب المواطن السعودي من خلال تصريحاته الأخيرة بأنه يجب أن تتطابق البيانات المسجلة من قبل المواطن في حساب المواطن مع بيانات الجهات السعودية المختصة والمسئولة عن هذه البيانات، وإذا وجد أنه هناك اختلاف في البيانات سيعرض المواطن نفسه للعقاب أو الغرامة والمسألة القانونية، ومن الجدير بالذكر بأن حساب المواطن يقدم لأصحاب الدخل المحدود و المتوسط فقط.

تحديث: قام مسئولوا حساب المواطن بتوجيه النداء للمواطنين المستفيدين من حساب المواطن والدعم النقدي المقدم من خلاله، بأن يقوموا بالتوجه للبوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن وحساب المبلغ المستحق لهم عن طريق الحاسبة الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية ومقارنته مع المبلغ الذي تم إيداعه في الحساب البنكي، ويتم الأخذ في الاعتبار عند حساب المبلغ الدخل الشهري للأسرة، وأعمار جميع أفراد الأسرة.

تحديث: 10 أيام تفصلنا على صرف الدفعة الثانية من برنامج حساب المواطن حيث يترقب المستفيدين موعد الصرف التي من المقرر صرفها يوم 10 يناير 2018 القادم، والجدير بالذكر أن حساب المواطن قد أودع 2 مليار ريال في الدفعة الأولي، وسوف تضمن الدفعة الثانية جميع المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في البرامج قبل نهاية 16 ديسمبر الحالي .

تحديث: دعا برنامج حساب المواطن السعودي اليوم المستفيدين منه على ضرورة الدخول لرابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن لكي يستفيدون من الحاسبة التقديرية ولمعرفة القيمة المستحقة لهم، فقد تعرض البرنامج صباح اليوم حسابه على تويتر للاختراق من هكر قطري وقد قام بالتغريد على الحساب الرسمي للبرنامج بتغريدات مسيئة، ولكن البرنامج أستعاد الحساب وحذف كل ما تم تغريده .

تحديث : أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل قليل مبالغ برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين والمستفيدين والخاصة بالدفعة الثالثة، موضحاً بأن اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2018 هو آخر موعد في مرحلة التسجيل الخاصة بالدفعة الرابعة والذين لم يبادروا بالتسجيل من قبل، ويمكن احتساب الدعم النقدي من خلال رابط الحاسبة البرنامج المدرجة بالمقال بالأعلى .

تحديث: من المفترض أن يتم صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن وهي الدفعة الرابعة يوم 10 مارس الجاري، ولكن سيتم صرفها يوم 11 مارس حيث أنه تصادف هذا اليوم عطلة رسمية ف المملكة، ويمكنكم احتساب الدعم النقدي الخاص بكم من خلال رابط الحاسبة التقديرية المرفق أعلاه .

تحديث: تم صرف الدفعة الرابعة من برنامج حساب المواطن بالأمس ويمكن للمستفيدين الاستعلام عنها بكل سهولة عبر الدخول لرابط بوابة حساب المواطن المرفقة أعلاه .

تحديث 10-4-2018: بدء برنامج حساب المواطن السعودي اليوم بإيداع المبالغ المستحقة الخاصة بالمستفيدين والمستفيدات من البرنامج ويمكن للجميع احتساب الدعم النقدي الخاص بهم من خلال الدخول لرابط الحاسبة التقديرية المرفق أعلاه.

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