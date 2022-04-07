المديرية العامة للجوازات في السعودية تجيب على أكثر من 20 سؤال عن “الجواز السعودي الإلكتروني”

أوضحت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أنَّ هناك بعض الأسئلة الشائعة التي يتم تداولها عن الجواز السعودي الإلكتروني من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث قامت المديرية بالإجابة عن عدد من أشهر الأسئلة التي تدور حول الجواز السعودي الإلكتروني.

المديرية العامة للجوازات في السعودية تجيب

وقد جاءت أجابات المديرية العامة للجوازات في السعودية عن الأسئلة المطروحة على الشكل التالي

س/ هل يصدر الجواز الإلكتروني عن طريق أبشر أم يتطلب حجز موعد لمراجعة إدارة الجوازات؟

ج/ في المرحلة الأولى والثانية يتم حجز موعد عن طريق أبشر لمراجعة جوازات المنطقة.

س/ هل تم تغيير رسوم إصدار الجواز أم ما زالت الرسوم نفسها؟

ج/ ما زالت رسوم إصدار الجواز وتجديده كالسابق: 300 ريال / 5 سنوات، 600 ريال / 10 سنوات.

س / هل يستمر إصدار الجواز السابق بعد تدشين الجواز الإلكتروني؟

ج/ نعم – حتى اكتمال مراحل التدشين.

ميزات جواز السفر الإلكتروني

هذا وقد بينت المديرية العامة للجوازات في السعودية ميزات جواز السفر الإلكتروني على الشكل التالي:

مصمم بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة. يراعي متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي – إيكاو. يحتوي على شريحة إلكترونية تتضمن بيانات مشفرة لحامل الجواز. يدعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية.

إمكانية استبدال الجواز القديم بالجواز الإلكتروني الجديد

وحول إمكانية استبدال الجواز القديم بالجواز الإلكتروني الجديد في حال سريان مفعول الجواز القديم أكدت “الجوازات” أنَّ استبدال الجواز ليس إلزامياً، لكن بإمكان المواطن طلب استبدال الجواز السابق حتى إن كان سارياً وذلك بعد مرور 6 أشهر من إصداره. موضحة أنَّ استلام الجواز الإلكتروني يتم بعد تنفيذ الخدمة خلال 3-5 أيام عمل عبر البريد السعودي «سبل».

كما أوضحت المديرية أنَّ الجواز الإلكتروني يساعد على إنهاء إجراءات الدخول من البوابات الإلكترونية الموجودة في المنافذ العالمية بشكل أسرع، أما بخصوص التأشيرات فهي مرتبطة بالاتفاقيات المبرمة بين الدول.

تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي

وردَّت المديرية العامة للجوازات على سؤال أحد المواطنين قال فيه «السلام عليكم ورحمة الله. انتهت إقامة أسرتي وهم خارج المملكة كيف أسقطهم.. وهل يمكن عمل لهم خروج نهائي وهم خارج المملكه وإقامتهم منتهية حتى لا يحسب علي مقابلهم المالي ..أرجو الإيضاح وشكراً». حيث أكَّدت لجوازات، أن “التعليمات لا تسمح لك بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة، يتم الاسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة تواصل عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية إليك الرابط للإفادة”.

وحول تجدبد جواز السفر أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تجديد وإصدار جواز السفر السعودي، مدة 5 سنوات، متاح حالياً عبر منصة أبشر.

إجراءات السفر إلى الإمارات

كما أوضحت المديرية العامة للجوازات، شروط سفر المواطن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على الشكل التالي:

تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا). من الفئة العمرية 12 إلى 16عام يشترط الحصول على جرعتين، ولمن هم أقل من 12عام يشرط وجود تأمين طبي.

مخالفة انتهاء تأشيرة الخروج دون السفر

وكشفت الجوازات، أن التعليمات تنص على أن من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة ويستثنى من ذلك التابعين والمرافقين.

مخالفة عدم تسوية إقامة عامل لمدة 4 شهور

أوضحت الجوازات، أنه يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم، ويشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، علماً أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد 90 يومًا من تاريخ الدخول 500 ريال.

ربط جواز السفر بعد تجديده للمقيم

أما عن كيفية ربط جواز السفر بعد تجديده للمقيم في المملكة، قالت مديرية الجوازات أنه لا بد من استخدام منصة أبشر حيث يمكنك نقل المعلومات عبر المنصة الخاصة بصاحب العمل، أما “في حال عدم خدمتك يرجى توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة تواصل المتاحة في منصة أبشر” حسب ما أفادت به المديرية.

تحويل التأشيرة وتصحيح الأوضاع

كما تلقت المديرية العامة للجوازات تساؤلاً عبر تويتر يقول: “أريد أن أسأل، هل يمكنني تحويل تأشيرة زيارة عائلتي إلى تأشيرة دائمة أو إقامة”، ليؤكد حساب الجوازات أنَّ “التعليمات لا تسمح لك بذلك”.

أمَّا عن كيفية تصحيح الأوضاع بعد الزواج بمواطنة سعودية، فقد أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يشترط تنازل من صاحب العمل وحجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات القسم النسائي في حالة نقل الكفالة لمواطنة سعودية.

وأكَّدت الجوازات أنه في حال مُنح المقيم تأشيرة خروج نهائي على صاحب العمل متابعة مغادرته وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط وفي حال عدم معرفة مقر له عليكم إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب.

وأوضحت المديرية أنَّ التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط.

تغيير المهنة وتجديد الزيارة

وأضافت المديرية العامة للجوازات، أن إجراءات تغيير المهنة هو من اختصاصات وزارة الموارد البشرية والتنمية، وليس الجوازات وحول تجديد تأشيرة الزيارة بعد انتهاء المدة قالت المديرية أنَّ “التعليمات تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة”.