الجوازات: 3 عقوبات تنتظر الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

قامت المديرية العامة للجوازات بتجديد التذكير بالعقوبة التي ستطبق على أي وافد يعمل لحسابه الخاص، وهذا في إطار رسائلها التوعوية التي تقدمها من حين لآخر من أجل تذكير المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا بالضوابط الهامة التي يجب التقيد بها، والجوازات

العقوبة

ذكرت المديرية العامة للجوازات بأن عقوبة قيام الوافد بالعمل لحسابه الخاص تتضمن غرامة مالية تصل قيمتها إلى خمسون ألف ريال سعودي، وهنك عقوبة أخرى هي السجن لمدة ستة أشهر كاملة، بالإضافة إلى عقوبة الترحيل من المملكة، وعدم التزام الوافد بالقوانين المفروضة يعرضه إلى العقوبات لا محالة.

الإبلاغ عن المخالفين

وضحت مديرية الجوازات طريقة الإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود أيضا، ويمكن للمقيمين في منطقة مكة المكرمة أو الرياض الإبلاغ من خلال الاتصال على الرقم 911، أما بقية المناطق فيمكن الاتصال على الرقم 999.

مهام الجوازات

إنّ مهام المديرية العامة للجوزات متعددة، وهي تشمل المواطنين والوافدين إلى أراضي المملكة أيضا، وتتمثل فيما يلي: