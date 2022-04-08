الجوازات تُصدر أكثر من 13 ألف قرار إداري ضد مخالفين| وتحذر المواطنين والمقيمين

أصدرت المديرية العامة للجوازات عبر صفحتها الرسمية على تويتر، بيانها الأسبوعي بما تضمنه من أحداث وإجراءات اعتبارًا من 1 حتى 7 رمضان، والتي كان من أبرزها إصدار لجانها الإدارية بمختلف إداراتها في جميع أنحاء المملكة عدد 13629 قرارًا إداريًا خلال شهر شعبان 1443 هـ بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، كما تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

الجوازات وقرارات ضد المخالفين

جاءت قرارات الجوازات بعد تحذيراتها المستمرة من التستر على مخالفي الإقامة وأنظمة العمل وأمن الحدود، وأكدت على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل المخالفين أو تشغيل أو إيوائهم أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقلهم، حتى لا يتعرضوا للعقوبات المالية والسجن المشدد والترحيل للوافدين.

أبرز أخبار وزارة الداخلية خلال الفترة من 1 وحتى 7 رمضان 1443هـ، الموافق 2 وحتى 8 أبريل 2022م. ⁧#الداخلية_في_أسبوع pic.twitter.com/DWG0wMuFmM — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 8, 2022

وعقوبات المتسترين

كانت الحكومة السُّعُودية قد غلظت عقوبات المتسترين على مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود والعمل للسجن 15 سنة، وعقوبة مالية مليون ريال، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة، في الوقت الذي دعت فيه المقيمين بتجديد صلاحياتهم المنتهية منعًا للغرامة والإبعاد خارج المملكة.

ومن ناحية أخرى، تواصل المديرية مراقبة سلامة أوضاع الوافدين سواءً المقيمين بموجب أحكام نظام الإقامة أو القادمين بموجب تأشيرات دخول لفترات محدودة كالقادمين للحج أو العمرة أو الزيارة، تزامنًا مع فعاليات موسم عمرة شهر رمضان المبارك، والعمل على وتطبيق أحكام نظام الإقامة، ومكافحة أعمال التزوير واستعمال الوثائق والمستندات المزورة والعمل على تطوير جوازات السفر ووثائق الإقامة.