الجوازات تُصدر أكثر من 13 ألف قرار إداري ضد مخالفين| وتحذر المواطنين والمقيمين

محمد فوزي

أصدرت المديرية العامة للجوازات عبر صفحتها الرسمية على تويتر، بيانها الأسبوعي بما تضمنه من أحداث وإجراءات اعتبارًا من 1 حتى 7 رمضان، والتي كان من أبرزها إصدار لجانها الإدارية بمختلف إداراتها في جميع أنحاء المملكة عدد 13629 قرارًا إداريًا خلال شهر شعبان 1443 هـ بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، كما تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

الجوازات تُصدر أكثر من 13 ألف قرار إداري ضد مخالفين| وتحذر المواطنين والمقيمين

الجوازات وقرارات ضد المخالفين

جاءت قرارات الجوازات بعد تحذيراتها المستمرة من التستر على مخالفي الإقامة وأنظمة العمل وأمن الحدود، وأكدت على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل المخالفين أو تشغيل أو إيوائهم أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقلهم، حتى لا يتعرضوا للعقوبات المالية والسجن المشدد والترحيل للوافدين.

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وعقوبات المتسترين

كانت الحكومة السُّعُودية قد غلظت عقوبات المتسترين على مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود والعمل للسجن 15 سنة، وعقوبة مالية مليون ريال، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة، في الوقت الذي دعت فيه المقيمين بتجديد صلاحياتهم المنتهية منعًا للغرامة والإبعاد خارج المملكة.

الجوازات تُصدر أكثر من 13 ألف قرار إداري ضد مخالفين| وتحذر المواطنين والمقيمين 1 8/4/2022 - 4:20 م
الجوازات تُصدر أكثر من 13 ألف قرار إداري ضد مخالفين| وتحذر المواطنين والمقيمين

ومن ناحية أخرى، تواصل المديرية مراقبة سلامة أوضاع الوافدين سواءً المقيمين بموجب أحكام نظام الإقامة أو القادمين بموجب تأشيرات دخول لفترات محدودة كالقادمين للحج أو العمرة أو الزيارة، تزامنًا مع فعاليات موسم عمرة شهر رمضان المبارك، والعمل على وتطبيق أحكام نظام الإقامة، ومكافحة أعمال التزوير واستعمال الوثائق والمستندات المزورة والعمل على تطوير جوازات السفر ووثائق الإقامة.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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