الجوازات تحدد شرط أساسي لإصدار أو تجديد جواز سفر هذه الفئات| وتنبيه هام للمقيمين

محمد فوزي

أكدت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغرى تويتر، على عدد من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها أثناء تجديد أو إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد، في الوقت الذي كشفت فيه عن شرط أساسي يجب توافره في المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين لهم من عمر 12 عامًا فأكثر، حتى يتسنى لهم الحصول على تلك الخدمة.

الجوازات تحدد شرط أساسي لإصدار أو تجديد جواز سفر هذه الفئات| وتنبيه هام للمقيمين

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وشددت المديرية على ضرورة تسجيل الخصائص الحيوية لهم أو ما يُعرف بالبصمة والصورة، لافتة إلى أن ذلك يتم عن طريق حجز موعد إلكتروني لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، من أجل إصدار الهُوِيَّة الوطنية قبل تقديم طلب الإصدار أو التجديد، ثم استيفاء باقي خطوات الإصدار، مع العلم أنه يتم إصدار الجواز الإلكتروني الجديد الذي بدأ العمل به رسميًا قبل أسابيع.

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كما دعت الجوازات إلى إمكانية الاستفادة من الخِدْمَات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، لإصدار أو تجديد جواز السفر في وقت قصير توفيرًا للوقت والجهد، مع سرعة تسلّمه عبر العنوان الوطني سُبل، وإمكانية وصول الجواز السفر إلى العنوان الوطني عبر هيئة البريد العام في غضون 3 أيام فقط، محذرة في الوقت ذاته من عدم رهن الجواز أو إهماله أو وضعه في أماكن غير آمنة.

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الجوازات تحدد شرط أساسي لإصدار أو تجديد جواز سفر هذه الفئات| وتنبيه هام للمقيمين

وتنبيه هام للمقيمين والمواطنين

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه المديرية العامة للجوازات، من التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وطالبت جميع المقيمين بضرورة تجديد هُوِيَّة الإقامة بعد انتهائها، محذرة من عقوبة عدم التجديد التي تبلغ قيمتها 500 ريال في المرة الأولى، ثم 1000 ريال في المرة الثانية، وفي حالة الاستمرار دون التجديد يتم الإبعاد خارج المملكة.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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