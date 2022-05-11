الجوازات تحدد شرط أساسي لإصدار أو تجديد جواز سفر هذه الفئات| وتنبيه هام للمقيمين

أكدت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغرى تويتر، على عدد من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها أثناء تجديد أو إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد، في الوقت الذي كشفت فيه عن شرط أساسي يجب توافره في المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين لهم من عمر 12 عامًا فأكثر، حتى يتسنى لهم الحصول على تلك الخدمة.

شرطة إصدار جوازات 12 عامًا

وشددت المديرية على ضرورة تسجيل الخصائص الحيوية لهم أو ما يُعرف بالبصمة والصورة، لافتة إلى أن ذلك يتم عن طريق حجز موعد إلكتروني لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، من أجل إصدار الهُوِيَّة الوطنية قبل تقديم طلب الإصدار أو التجديد، ثم استيفاء باقي خطوات الإصدار، مع العلم أنه يتم إصدار الجواز الإلكتروني الجديد الذي بدأ العمل به رسميًا قبل أسابيع.

البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من ( 12 ) عاماً فأكثر. pic.twitter.com/UcfDN3XFFa — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 11, 2022

كما دعت الجوازات إلى إمكانية الاستفادة من الخِدْمَات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، لإصدار أو تجديد جواز السفر في وقت قصير توفيرًا للوقت والجهد، مع سرعة تسلّمه عبر العنوان الوطني سُبل، وإمكانية وصول الجواز السفر إلى العنوان الوطني عبر هيئة البريد العام في غضون 3 أيام فقط، محذرة في الوقت ذاته من عدم رهن الجواز أو إهماله أو وضعه في أماكن غير آمنة.

وتنبيه هام للمقيمين والمواطنين

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه المديرية العامة للجوازات، من التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وطالبت جميع المقيمين بضرورة تجديد هُوِيَّة الإقامة بعد انتهائها، محذرة من عقوبة عدم التجديد التي تبلغ قيمتها 500 ريال في المرة الأولى، ثم 1000 ريال في المرة الثانية، وفي حالة الاستمرار دون التجديد يتم الإبعاد خارج المملكة.