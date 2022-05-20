توضيح هام من الجوازات بشأن تأشيرة دخول المملكة للمقيمين| وموقف المخالفات المرورية من المغادرة

محمد أحمد

توضيحات هامة ومستمرة من قبل المديرية العامة للجوازات السعودية عبر قنواتها الإلكترونية الرسمية، من أجل الرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين، مؤكدة أنه في حال إصدار تأشيرة خروج نهائية للعمالة المنزلية لا يتطلب ورقة مخالصة الرواتب، نظرًا لعدم جدواها، كما كشفت موقف المخالفات المرورية ومدى تأثيرها على إجراءات المواطنين للسفر خارج المملكة.

توضيح هام من الجوازات بشأن تأشيرة دخول المملكة للمقيمين| وموقف المخالفات المرورية من المغادرة
المحتويات
آلية نقل خدمة العمالة المنزلية
وتوضيحات بشأن التأشيرة
إسقاط العمالة آليًا

آلية نقل خدمة العمالة المنزلية

  • عرض نقل الخِدْمَات من قبل صاحب العمل.
  • 2تحديد المكفول المراد التنازل عنه من قائمة المكفولين.
  • وصول الطلب للمكفولين والموافقة عليه
  • وصول رسالة لصاحب العمل الجديد.
  • يقوم بالموافقة ومراجعة الجوازات.
  • ثم تسليم هُوِيَّة مقيم القديمة واستلام الجديدة.
  • إسقاط العمالة المنزلية
توضيح هام من الجوازات بشأن تأشيرة دخول المملكة للمقيمين| وموقف المخالفات المرورية من المغادرة 1 20/5/2022 - 4:35 م
توضيح هام من الجوازات بشأن تأشيرة دخول المملكة للمقيمين| وموقف المخالفات المرورية من المغادرة

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وتوضيحات بشأن التأشيرة

أما فيما يخص استفسار مقيم: هل أستطيع العودة للمملكة بتأشيرة جديدة قبل انتهاء سريان تأشيرة الخروج والعودة؟، فجاء رد المديرية إلى أن التعليمات لا تجيز لك دخول المملكة بتأشيرة جديدة وتأشيرة الخروج والعودة الحالية سارية المفعول، لافتة في الوقت ذاته إلى أن المخالفات المرورية لا تُعيق إجراءات السفر خارج المملكة والمغادرة منها.

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إسقاط العمالة آليًا

أما فيما يخص إسقاط العمالة المنزلية، فيتم ذلك بطريقة آلية تحت خِيار “خرج ولم يعد” بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صَلاحِيَة سريان التأشيرة، كما يُمكن الإسقاط من خلال التواصل عبر خدمة تواصل بمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يومًا من انتهاء صَلاحِيَة سريان التأشيرة.

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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