الجوازات: منع سفر السعوديين إلى 16 دولة لهذا السبب| واشتراطات السفر الأساسية

نشرت المديرية العامة للجوازات عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، مع العلم أنها ردت على العديد من استفسارات المواطنين بشأن الدول الممنوع السفر إليها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وكشفت عن 16 دولة ضمن القائمة الممنوع السفر إليها، في الوقت الذي أوضحت عدد من الأمور الهامة الأخرى.

الدول الممنوع السفر إليها

أما عن الدول الممنوع السفر إليها بسبب تداعيات انتشار كورونا فيها، هي: (لبنان، سوريا، تركيا، إيران، أفغانستان، الهند، اليمن، الصومال، إثيوبيا، الكونغو الديموقراطية، ليبيا، إندونيسيا، فيتنام، أرمينيا، روسيا البيضاء، فنزويلا)، في الوقت الذي شددت فيه على باشتراطات سفر المواطنين السعوديين إلى الخارج، والتي كان من برزها ما يخص سريان جواز السفر.

مدد سريان صَلاحِيَة الجواز

أن يتبقى على انتهاء صَلاحِيَة الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية.

وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

وأن يتبقى على انتهاء مدة صَلاحِيَة الهُوِيَّة الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة. pic.twitter.com/8szSYun7kY — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 18, 2022

موقف التابعين

لا يتم اعتماد الهُوِيَّة الوطنية في أبشر أو توكلنا كإجراء للسفر إلى خارج المملكة، ولكن يجب إحضار أصل البطاقة وسجل الأسرة، إضافة إلى وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

الاشتراطات الصحية للسفر

ضرورة تلقي ثلاث جرعات من لقاح كورونا.