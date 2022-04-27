الجوازات توضح مزايا الجواز الإلكتروني الجديد| ومدى إلزامية استبداله مكان القديم

محمد فوزي

ردت المديرية العامة للجوازات عبر صفحتها الرسمية على تويتر، على عدد من استفسارات المواطنين بشأن الجواز الإلكتروني الجديد ومدى إلزامية استبداله مكان القديم من عدمه، كما أوضحت جميع المزايا التي يتمتع بها هذا الجواز، وأهم سماته، لافتة إلى أنه يمكن الحصول عليه في المرحلة الأولى بواسطة الحجز عبر منصة أبشر الإلكترونية، وذلك مراجعة جوازات المنطقة التابع لها.

الجوازات توضح مزايا الجواز الإلكتروني الجديد| ومدى إلزامية استبداله مكان القديم
المحتويات
مميزات وسمات الجواز الإلكتروني
متاح عبر أبشر والجوازات
خطوات إصداره بـ أبشر

مميزات وسمات الجواز الإلكتروني

  • يمتلك سمات أمنية عالية جدًا ضد التزوير وغيره.
  • استوفى جميع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.
  • تم تزويده بشريحة إلكترونية تحمل بيانات مشفرة لحامل الجواز.
  • يدعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية.

الجوازات توضح مزايا الجواز الإلكتروني الجديد| ومدى إلزامية استبداله مكان القديم 1 27/4/2022 - 2:58 ص

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متاح عبر أبشر والجوازات

وأضافت المديرية أنه يُمكن إصدار الجواز الإلكتروني عبر منصة أبشر، أو من خلال أي فرع من فروع أو مكاتب الجوازات في جميع أنحاء المملكة، وبعد مراجعته، يتم توصيله إلى صاحبه في غضون 3 أيام فقط عبر خدمات البريد السعودي.

خطوات إصداره بـ أبشر

  1. تسجيل الدخول عبر أبشر.
  2. كتابة اسم المستخدم والرمز السري.
  3. كتابة كلمة التحقق المرئي.
  4. اختيار أيقونة موعد إصدار.
  5. أو الذَّهاب إلى خِيار تجديد الجواز.
الجوازات توضح مزايا الجواز الإلكتروني الجديد| ومدى إلزامية استبداله مكان القديم 2 27/4/2022 - 2:58 ص
الجوازات توضح مزايا الجواز الإلكتروني الجديد| ومدى إلزامية استبداله مكان القديم

وبعد استيفاء خطوات المنصة، يجب الذَّهاب إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة التي تتبعها، ثم تقديم المتطلبات الأساسية لإصداره، وتتمثل في:

  • الهُوِيَّة الوطنية.
  • صورتين شخصيتين.
  • إحضار جواز السفر القديم.
  • سداد الرسوم الخاصة به.

مع العلم أنه لا يستلزم استبدال الجواز القديم بالجديد إن كان ساري الصَّلاحِيَة.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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