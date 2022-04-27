الجوازات توضح مزايا الجواز الإلكتروني الجديد| ومدى إلزامية استبداله مكان القديم

ردت المديرية العامة للجوازات عبر صفحتها الرسمية على تويتر، على عدد من استفسارات المواطنين بشأن الجواز الإلكتروني الجديد ومدى إلزامية استبداله مكان القديم من عدمه، كما أوضحت جميع المزايا التي يتمتع بها هذا الجواز، وأهم سماته، لافتة إلى أنه يمكن الحصول عليه في المرحلة الأولى بواسطة الحجز عبر منصة أبشر الإلكترونية، وذلك مراجعة جوازات المنطقة التابع لها.

مميزات وسمات الجواز الإلكتروني

يمتلك سمات أمنية عالية جدًا ضد التزوير وغيره.

استوفى جميع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.

تم تزويده بشريحة إلكترونية تحمل بيانات مشفرة لحامل الجواز.

يدعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية.

متاح عبر أبشر والجوازات

وأضافت المديرية أنه يُمكن إصدار الجواز الإلكتروني عبر منصة أبشر، أو من خلال أي فرع من فروع أو مكاتب الجوازات في جميع أنحاء المملكة، وبعد مراجعته، يتم توصيله إلى صاحبه في غضون 3 أيام فقط عبر خدمات البريد السعودي.

جواز السفر الإلكتروني السعودي .. ماضٍ مجيد لحاضر مزدهر ومستقبل واعد.#الجواز_السعودي_الإلكتروني pic.twitter.com/MOgc1oz2gy — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) February 10, 2022

خطوات إصداره بـ أبشر

تسجيل الدخول عبر أبشر. كتابة اسم المستخدم والرمز السري. كتابة كلمة التحقق المرئي. اختيار أيقونة موعد إصدار. أو الذَّهاب إلى خِيار تجديد الجواز.

وبعد استيفاء خطوات المنصة، يجب الذَّهاب إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة التي تتبعها، ثم تقديم المتطلبات الأساسية لإصداره، وتتمثل في:

الهُوِيَّة الوطنية.

صورتين شخصيتين.

إحضار جواز السفر القديم.

سداد الرسوم الخاصة به.

مع العلم أنه لا يستلزم استبدال الجواز القديم بالجديد إن كان ساري الصَّلاحِيَة.