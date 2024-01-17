أخبار السعودية

الجوازات: للمقيم الحق في العودة بتأشيرة جديدة حتى لو لم يكمل 3 سنوات خارج المملكة

محمود سليم

أكدت الجوازات السعودية، أنه يمكن للمقيم الذي خرج ولم يعد من المملكة، العودة بتأشيرة جديدة، حتى لو لم يكمل 3 سنوات خارج المملكة.

الجوازات السعودية-مصدر الصورة: إكس

العودة إلى العمل

وأوضحت الجوازات، أنه لا يُشترط على المقيم العودة إلى العمل السابق، حيث يمكنه العودة إلى العمل لدى صاحب عمل جديد.

وأضافت الجوازات، أنه يمكن تمديد تأشيرة خروج وعودة للسائق الخاص خارج المملكة، وذلك عبر خدمة “تواصل” في منصة “أبشر”، شريطة سريان صلاحية هوية مقيم.

إصدار تأشيرة

وأشارت الجوازات، إلى أنه يجب ألا تقل صلاحية جواز المقيم عن 90 يومًا، حتى يتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة.

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عن الكاتب:
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محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

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