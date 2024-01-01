أخبار السعودية

الجوازات: لا يمكن السفر للبحرين بالهوية الوطنية بعد تجديد جواز السفر

محمود سليم

ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار مواطن بشأن إمكانية السفر إلى البحرين بالهوية الوطنية بعد تقديمه لتجديد جواز السفر.
قال المواطن في تعليق على منشور للمديرية بمنصة “إكس”: “أنا قدمت تجديد جواز سفر، أقدر أسافر البحرين بالهوية الوطنية؟”.

جواز السفر-مصدر الصورة: واس

تسليم الجواز القديم

وردت الجوازات بالنفي، قائلة: “لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد”.
وأضافت: “سعدنا بتواصلك”.
وسبق أن دعت المديرية المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتوفرة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر – أبشر أعمال) وبوابة مقيم.

تجديد الجواز السعودي

وأكدت إمكانية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، مثل خدمة إصدار وتجديد الجواز السعودي وخدمة إصدار وتجديد الإقامة وخدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي، إضافة إلى خدمة تواصل، التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

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عن الكاتب:
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محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

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