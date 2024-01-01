الجوازات: لا يمكن السفر للبحرين بالهوية الوطنية بعد تجديد جواز السفر

ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار مواطن بشأن إمكانية السفر إلى البحرين بالهوية الوطنية بعد تقديمه لتجديد جواز السفر.

قال المواطن في تعليق على منشور للمديرية بمنصة “إكس”: “أنا قدمت تجديد جواز سفر، أقدر أسافر البحرين بالهوية الوطنية؟”.

جواز السفر-مصدر الصورة: واس

تسليم الجواز القديم

وردت الجوازات بالنفي، قائلة: “لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد”.

وأضافت: “سعدنا بتواصلك”.

وسبق أن دعت المديرية المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتوفرة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر – أبشر أعمال) وبوابة مقيم.

وعليكم السلام

الأخت الكريمة، يرجى التواصل مع حساب الجوازات @AljawazatKSA لإفادتك، — أبشر (@Absher) December 31, 2023

تجديد الجواز السعودي

وأكدت إمكانية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، مثل خدمة إصدار وتجديد الجواز السعودي وخدمة إصدار وتجديد الإقامة وخدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي، إضافة إلى خدمة تواصل، التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.