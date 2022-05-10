الجوازات تكشف عن كيفية الاستفادة من خدمة تصاريح السفر لأفراد الأسرة

أوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن خدمة تصاريح السفر لأفراد الأسرة تمكن الشخص من إصدار التصاريح إلكترونيًا لأفراد أسرته لمن هم دون سن ال 21 من غير المتزوجين، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات، وتضاف هذه الخدمة إلى مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة من أجل الوصول إلى رؤية 2030، وفي هذا المقال سوف نتعرف على خطوات خدمة تصاريح السفر لأفراد الأسرة في المملكة.

خدمة تصاريح السفر لأفراد الأسرة

تعتبر هذه الخدمة من ضمن سلسلة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجوازات السعودية للأشخاص داخل المملكة، وهي تمكن المستفيد من إصدار التصاريح إلكترونيًا وإلغائها بخطوات بسيطة لأفراد أسرته ما دون الـ 21 عامًا من غير المتزوجين، لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الاقتصادية، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في تسهيل المهام الحكومية، وتوفير الجهد والوقت، والحفاظ على أقصى مستويات الأمن المعلوماتي، وجعل الدولة السعودية من أفضل دول العالم.

خطوات خدمة إصدار التصاريح

أشارت الجوازات خلال حسابها الرسمي عن مجموعة من الخطوات للاستفادة من هذه الخدمة، وهي كالتالي:

خدمات أفراد الأسرة.

تم اختار “خدمات”.

اختيار تصاريح السفر لأفراد الأسرة.

شروط خدمة إصدار التصاريح عبر أبشر

خدمة إصدار التصاريح هي خدمة إلكترونية تتم من خلال منصة أبشر لأفراد الأسرة، تتوافر فيها مجموعة من الشروط، التي وضعتها منصة أبشر” في دليل الخدمة، وهي كالتالي: