الجوازات تُوضح رسوم تجديد الجواز| وغرامة عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة

واصلت المديرية العامة للجوازات نشر التوضيحات والتنبيهات والرد على أسئلة واستفسارات المواطنين والمقيمين والوافدين في المملكة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، حيث أوضحت مؤخرًا غرامة عدم مغادرة المملكة خلال فترة صلاحية التأشيرة، وذكرت أيضًا برسوم تجديد الجواز.

توضيحات الجوازات

في البداية نشرت المديرية مؤخرًا عبر تويتر، أنه يُمكن الحصول على خدمة تقديم بلاغ التغيب للعمالة المنزلية آليًا عبر منصة أبشر الإلكترونية للخدمات، ويحمل المنشور التالي الشروط التي يتم التحقق منها أثناء تقديم البلاغ:

وغرامة عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة

أما فيما يتعلق بالرد على استفسار ورد إليها جاء فيه: “لدي عامل يعمل في المؤسسة الخاص بي وطلب من مغادرة البلاد نهائياً، وقد قمت بتسوية حسابه ويبقي له يومين فقط ويكون قد أكمل 60 يومًا، ولا أعرف ما هو الإجراء الذي يجب اتباعه في هذه الحالة”.

فجاء الرد، بأنه في حالة عدم مغادرة العامل خلال فترة صلاحية المُحددة بـ 60 يومًا، فسيتم فرض غرامة بقيمة 1000 ريال حتى يتمكن من إلغاء التأشيرة، مع مراعاة أنه يجب أن تكون صلاحية هوية مقيم سارية.

كم رسوم تجديد الجواز؟

أما فيما يتعلق بالرد على سؤال بشأن كم رسوم تجديد الجواز؟، فأشارت الجوازات أن الرسوم ممثلة في الآتي:

300 ريال في حالة التجديد لمدة 5 سنوات.

600 ريال في حالة التجديد لمدة 10 سنوات شرط لمن أتم 21 عامًا.

طلب التأشيرة إلكترونيًا

إصدار تأشيرة مرور الإلكترونية أصبحت الآن مجانية للمسافرين عبر الطيران لكل من يرغب المرور عن طريق المملكة أو الدخول خلال سفرهم من خلال الخطوط بالسعودية أو عبر طيران ناس، يتم الحصول عليها أثناء حجز التذاكر، وتتميز بالآتي: