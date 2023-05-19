“الجوازات” تُصدر تنبيه عاجل بشأن إلغاء بلاغات هروب السائق الخاص

طرح أحد المستفيدين سؤالاً حول حقيقة إلغاء بلاغ الهروب على السائقين في السعودية، لتقوم إدارة “الجوازات” بالرد عليه وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

قالت الإدارة العامة للجوازات رداً على استفسار أحد المواطنين:” إنه في حال وجود أي تعليمات جديدة بشأن هذا الأمر سيتم الإعلان عنها مباشرة عبر قنواتنا الرسمية والمعتمدة في السعودية”.

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وعليكم السلام، في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في قنواتنا الرسمية. نسعد بك pic.twitter.com/QWTjSlevnI — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 19, 2023

وفي نفس السياق، أكد إدارة الجوازات أن سجل الأسرة لا يُعد وثيقة سفر، ويجب القيام بإصدار جواز سفر مستقل لكل شخص على حداه، وكان ذلك ردًا على سؤال مستفيد توضح أنها مطلقة ولديها طفلتان فهل يحق لهم السفر بجواز سفر واحد؟.

اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

هناك بعض الشروط من أجل سفر المواطنين خارج المملكة العربية السعودية وفقًا لما يلي:-