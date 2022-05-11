الجوازات تُصدر أكثر من 10 آلاف قرار إداري ضد مواطنين ومقيمين| وتحذر بعقوبات قاسية

محمد فوزي

أصدرت المديرية العامة للجوازات، بيانًا هامًا عبر صفحتها الرسمية على تويتر، تضمن إصدار لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، ما يعادل 10121 قرارًا إداريًا خلال شهر رمضان 1443هـ بحق مواطنين ومقيمين، وذلك لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بعد ضبط الآلاف من المخالفين، وعدد من المتسترين عليهم من مواطنين ومقيمين، بالرغم من تحذيراتها المستمرة.

الجوازات تُصدر أكثر من 10 آلاف قرار إداري ضد مواطنين ومقيمين| وتحذر بعقوبات قاسية
المحتويات
الجوازات وقرارات إدارية
وتحذير من عقوبة التستر
والإبلاغ عن المخالفين

الجوازات وقرارات إدارية

أما عن ما تضمنته القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية لمديريات الجوازات، فتنوعت العقوبات فيها ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، بسبب مخالفتهم أنظمة الإقامة وأمن الحدود والعمل، حيث حمل بيان سابق جنسيات من تم القبض عليهم وكانت الغالبية من اليمنيين، وتواصل الجهات الأمنية مواصلة حملاتها على مختلفة أنحاء المملكة لضبط المخالفين.

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وتحذير من عقوبة التستر

كما شددت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، بعدم التستر على المخالفين وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل، مؤكدة أن السجن 15 عامًا والغرامة مليون ريال، تنتظر المتسترين.

الجوازات تُصدر أكثر من 10 آلاف قرار إداري ضد مواطنين ومقيمين| وتحذر بعقوبات قاسية
الجوازات تُصدر أكثر من 10 آلاف قرار إداري ضد مواطنين ومقيمين| وتحذر بعقوبات قاسية

والإبلاغ عن المخالفين

ولم تكتفي المديرية بالتحذير من التستر على المخالفين، بل دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على:

  • الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض.
  • والرقم 999 في جميع مناطق المملكة.
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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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