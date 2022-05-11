الجوازات تُصدر أكثر من 10 آلاف قرار إداري ضد مواطنين ومقيمين| وتحذر بعقوبات قاسية

أصدرت المديرية العامة للجوازات، بيانًا هامًا عبر صفحتها الرسمية على تويتر، تضمن إصدار لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، ما يعادل 10121 قرارًا إداريًا خلال شهر رمضان 1443هـ بحق مواطنين ومقيمين، وذلك لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بعد ضبط الآلاف من المخالفين، وعدد من المتسترين عليهم من مواطنين ومقيمين، بالرغم من تحذيراتها المستمرة.

الجوازات وقرارات إدارية

أما عن ما تضمنته القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية لمديريات الجوازات، فتنوعت العقوبات فيها ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، بسبب مخالفتهم أنظمة الإقامة وأمن الحدود والعمل، حيث حمل بيان سابق جنسيات من تم القبض عليهم وكانت الغالبية من اليمنيين، وتواصل الجهات الأمنية مواصلة حملاتها على مختلفة أنحاء المملكة لضبط المخالفين.

المديرية العامة للجوازات تصدر (10121) قراراً إدارياً خلال شهر رمضان. pic.twitter.com/S0tIrhzoTa — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 10, 2022

وتحذير من عقوبة التستر

كما شددت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، بعدم التستر على المخالفين وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل، مؤكدة أن السجن 15 عامًا والغرامة مليون ريال، تنتظر المتسترين.

والإبلاغ عن المخالفين

ولم تكتفي المديرية بالتحذير من التستر على المخالفين، بل دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على: