الجوازات توضح طريقة طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة 1443

كشفت المديرية العامة للجوازات عن كيفية طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة، بحيث يتم هذا بشكل إلكتروني من خلال بوابة أبشر الخاصة بالحكومة السعودية، وهذا الأمر يخص المقيمين الذي يعملون في المملكة، أو فئات العمالة المنزلية، والأشخاص الحاصلين على تأشيرة العمل الموسمي، والأفراد الذين قاموا بالتسجيل في أجير، ومن لديهم عقود عمل في المنشآت.

طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة

قدمت الجوازات السعودية توضيح بخصوص طريقة تقديم طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة وهي مكة المكرمة، وقد تم تخصيص بوابة أبشر للحصول على هذه الخدمة بشكل إلكتروني، وهذه الخدمة موجهة للمقيمين في أراضي المملكة الذين يتواجدون بها بغرض العمل، ويتم استقبال طلبات إصدار التصاريح إلكترونيا، ويتم تقديم الطلب باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية سيتم عرض القائمة الخاصة بالخدمات بعد الدخول، يجب أن ينقر المستخدم على خيار خدماتي بعدها يختار كلمة الجوازات، ويضغط على “تصريح دخول العاصمة المقدسة” يواصل كتابة كل المعلومات المطلوبة إلى أن ينتهي منها، ثم يقوم بتقديم طلبه.

هل مسموح دخول مكة الآن

إن الجوازات السعودية صرحت عن أمر هام بخصوص إصدار التصاريح، وهو أنه سيكون متاحا فقط في موسم الحج، وهذه الخدمة ضرورية تسهل الأمور على كل المستفيدين منها، ولكن يجب أن يقوموا بالتسجيل على منصة أبشر، وكذلك يمكن ذلك عبر خدمة مقيم الإلكترونية الخاصة بكل المنشآت، ولا يمكن للمقيمين الدخول في حال لم يكونوا حاملين للتصاريح، لأنه هناك العديد من مراكز الضبط الأمني.

متابعة طلب تصريح دخول مكة

الدخول إلى منصة مقيم على الإنترنت

النقر على متابعة طلب التسجيل

كتابة البيانات المطلوبة، وهي: رقم الهوية، رقم المنشأة.

ثم يكتب رمز التحقق، ويضغط على زر التحقق

في الختام نكون قد شرحنا لكم تفاصيل موضوع طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة، وذكرنا لكم خطوات تقديم الطلب وكيفية متابعته على موقع مقيم الإلكتروني.