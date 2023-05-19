الجوازات توضح حقيقة إعفاء المواليد من رسوم المرافقين 2023

تتزايد عمليات البحث من قبل الكثير من الأشخاص المقيمين إقامة دائمة في السُّعُودية عن حقيقة إعفاء المواليد من رسوم المرافقين بواسطة المديرية العامة للجوازات السُّعُودية، وسوف نوضح لكم عبر نجوم مصرية تفاصيل الخبر.

إعفاء المواليد من رسوم المرافقين

قامت الهيئة العامة للجوازات السُّعُودية بتوضيح حقيقة إعفاء المواليد من رسوم المرافقين بواسطة تحديد الفئات المعفاة من الرسوم، ومن ضمن تلك الفئات ما يلي :-

الطالب الوافد من أجل الدراسة في المملكة.

الطلاب العسكريين الوافدين من أجل التدريب في السُّعُودية.

الأطفال حديثي الولادة للمرأة السُّعُودية المتزوجة من رجل أجنبي.

الموظفين العاملين بالسفارة.

زوجات السعوديين المعاقين من الأجنبيات.

أبناء المرأة المتزوجة من رجل أجنبي.

المواطنين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي.

المتقاعدين عن العمل من المؤسسات الحكومية.

الزوجة الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي الجنسية.

زوجة تقيم في السُّعُودية ولديها أبناء دون سن 18 عام.

طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة 2023

قم عزيزي الزائر بالوصول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب العمل.

إضافة كافة المعلومات المطلوبة منك رَقَم الهُوِيَّة ورقم الهاتف والاسم.

البحث عن قسم الرسوم، سوف يظهر الرسوم ويتعين على الفرد سدادها.

على المقيم سداد الرسوم بواسطة نظام السداد.

على المقيم متابعة الموقع من اجل إجراء تحديث تصريح الإقامة.

خطوات دفع رسوم المرافقين عبر الجوازات 1444 هـ