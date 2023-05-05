الجوازات تنهي إجراءات دخول القادمين من السودان عبر ميناء جدة

أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامي كل إجراءات ركاب سفينة على متنها العديد من مواطني السودان ورعايا الدول الصديقة أيضا، ويدخل هذا ضمن جهود السعودية الحثيثة في عمليات إجلاء كل الأفراد العالقين في جمهورية السودان، وقد ذكرت الجوازات بأنها قد عملت على معالجة كل أوضاع رعايا الدول الصديقة الذين ليس لديهم تأشيرات دخول أو جوازات سفر، وتم التنسيق مع سفارات وممثليات بلدانهم بغرض إكمال كل إجراءات عودتهم إلى دولهم التي ينتمون لها، سنتعرف على تفاصيل أكثر من خلال الأسطر القادمة.

جهود المديرية

تحرص المديرية العامة للجوازات على تقديم خدماتها للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة أيضا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهذا من خلال دعممنصات الجوازات بقوة الإسناد البشري والتقني من اجل إكمال إجراءات دخولهم بسرعة ومغادرتهم خلال عمليات الإجلاء.

بالإضافة إلى ذلك، فقد حرصت الجوازات على العمل بالتكامل مع مختلف الجهات الحكومية منذ بداية عملية الإجلاء من السودان، وسخرت كل إمكانياتها للعائدين عبر منافذها البحرية والجوية على مدار الساعة، وقد قدمت لهم جميع التسهيلات الضرورية من أجل إتمام إجراءات السفر.

بهذا نصل إلى خاتمة مقال قدمنا لكم فيه تفاصيل موضوع إنهاء إجراءات دخول القادمين من السودان من طرف المديرية العامة للجوازات، وكان هذا من خلال ميناء جدة الإسلامي، وقد أتمت الجوازات خدماتها على أكمل وجه، وعالجت كل الأمور العالقة فيما يخص الوافدين من جمهورية السودان.