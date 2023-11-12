“الجوازات” تنفي وجود حساب رسمي لها على “واتساب” وتحذر من هذا الأمر

قامت المديرية العامة للجوازات بنفي وجود أي حساب رسمي لها على تطبيق الشات الشهير “واتساب”، وحذرت من التعامل مع أي حسابات وهمية وغير رسمية تدعي تقديم خدمات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بغية الاحتيال والنصب على المواطنين.

صورة- المصدر: إكس

كما أكدت الجوازات على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة والمتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على كافة وجميع استفساراتهم وأسئلتهم.



ونشرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” بيانا رسميا بذلك.

كما أشارت إلى القنوات الرسمية المعتمدة التي يمكن التواصل من خلالها مع المديرية العامة للجوازات، وهي الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل (الفيسبوك_ إكس_ يوتيوب_ انستجرام_ سناب شات_الموقع الإلكتروني الرسمي_ البريد الغلكتروني الرسمي_ خدمة العملاء).