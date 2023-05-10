أخبار السعودية

الجوازات تكشف مدى صحة إعفاء مواليد المملكة من رسوم الإقامة

مصطفى شاهين

ردت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن سؤال أحد المواطنين بشأن مدى صحة إعفاء مواليد المملكة من رسوم الإقامة”، لتُجيب الجوازات في تغريدة لها على تويتر “مرحبًا بك، في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنواتنا الرسمية”.

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إصدار خدمة طلب تقرير مقيم

وأطلقت المديرية العامة للجوازات، خدمة طلب تقرير مقيم عبر منصة أبشر الإلكترونية، التي تكون متاحة لجميع أصحاب العمل من أجل إصدار تقرير عن أحد المالة وتقديمه إلى الجهات الرسمية وهو يحتوي على البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك معلومات الجواز والتأشيرات التي تكون للمقيم.

اشتراطات سفر المواطنين

وضعت الجوازات مجموعة من الشروط الهامة لسفر المواطنين التي جاءت على النحو التالي:-

  • أن لا تقل المدة المتبقية في جواز السفر عن 3 أشهر وقت السفر للدول العربية و6 أشهر عند السفر للدول الأجنبية.
  • يجب وأن تكون صلاحية الهوية الوطنية سارية لأكثر من 3 أشهر.
  • يجب تجديد جواز السفر للتابعين من 12 عامًا فأعلى.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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