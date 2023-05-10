الجوازات تكشف مدى صحة إعفاء مواليد المملكة من رسوم الإقامة

ردت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن سؤال أحد المواطنين بشأن مدى صحة إعفاء مواليد المملكة من رسوم الإقامة”، لتُجيب الجوازات في تغريدة لها على تويتر “مرحبًا بك، في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنواتنا الرسمية”.

إصدار خدمة طلب تقرير مقيم

وأطلقت المديرية العامة للجوازات، خدمة طلب تقرير مقيم عبر منصة أبشر الإلكترونية، التي تكون متاحة لجميع أصحاب العمل من أجل إصدار تقرير عن أحد المالة وتقديمه إلى الجهات الرسمية وهو يحتوي على البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك معلومات الجواز والتأشيرات التي تكون للمقيم.

أهلاً بك … محمد تواصلك محل اهتمامنا ، سيقوم الزملاء في حساب الجوازات @AljawazatKSA بخدمتك ,, شـاكرين لك. — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 10, 2023

اشتراطات سفر المواطنين

وضعت الجوازات مجموعة من الشروط الهامة لسفر المواطنين التي جاءت على النحو التالي:-