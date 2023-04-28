الجوازات تعلن تقديم خدماتها للمواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تقديم خدماتها الإلكترونية لجميع القادمين من السودان إلى المملكة، وذلك تسهيلاً لتقديم الدعم اللازم والأساسي لرعايا الدول الشقيقة ومعالجة أوضاعهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم، كما كثفت الجوازات جهودها بدعم جميع المواقع المعنية عبر جوازات جدة ومطار الملك عبد العزيز لإنهاء إجراءات الدخول.

التسجيل في خدمة أبشر الجوازات

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في خدمة الجوازات عبر منصة أبشر الإلكترونية، وهي جاءت وفقًا للخطوات التالية:-

في البداية تقوم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم يتم تحديد أيقونة “أبشر أفراد” من الصفحة الرئيسية.

وعليه يتم النقر على زر “مستخدم جديد”.

كتابة رقم الهوية.

إدخال رقم الجوال.

إضافة اسم المستخدم بشكل واضح.

كتابة كلمة السر بإضافة حرف كبير وصغير.

إدخال البريد الإلكتروني بصورة واضحه وصحيحة.

تحديد اللغة.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

في النهاية يتم النقر على أيقونة “حفظ”.

تفعيل أبشر عن طريق الصراف

لكي تتمكن من تفعيل أبشر عبر الصراف يجب عليك اتباع الخطوات الأتية:-