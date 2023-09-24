الجوازات تشدد العقوبات ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أصدرت الجوازات من خلال لجانها الخاصة في الإدارات المختلفة 17.676 قرارًا إداريًا خلال شهر صفر، وهي التي تتعلق سواء بالمواطنين في المملكة أو المقيمين على أراضيها وذلك في حالة مخالفة أنظمة الإقامة أو العمل أو أمن الحدود، كما أوضحت الإدارة تنوع واختلاف العقوبات التي تتمثل في السجن أو دفع غرامة مالية أو الترحيل من السعودية.

الإدارة العامة للجوازات المصدر: صحيفة عكاظ

كما أكدت الجوازات على ضرورة عدم تشغيل أو إيواء أو نقل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل أو أمن الحدود، وأيضًا عدم التستر عليهم نهائيًا، وعدم تقديم أي مساعدة لهم سواء من أصحاب المنشآت أو الأفراد.

كما دعت الإدارة العامة للجوازات على ضرورة الإبلاغ على وجه السرعة عن المخالفين وذلك قد يتم من خلال الاتصال على الرقم المحدد وهو 911 في مكة المكرمة أو مدينة الرياض، أو الاتصال على رقم 999 في بقية مناطق المملكة العربية السعودية.