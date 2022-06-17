الجوازات تزف نبأ سارَّ للمقيمين وتسمح لهم بالسفر من وإلى المملكة دون هذا الشرط

بعد أيام من قرار الداخلية برفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بوباء كورونا في جميع أنحاء المملكة، ورفع الإجراءات أيضًا المتعلقة بقيود السفر من وإلى المملكة غيرها من الاشتراطات الصحية الأساسية، أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن رفع شرط أساسي كان مقيد به جميع المقيمين في حالة السفر.

قرار هام من الجوازات

وأوضحت الجوازات أنه يمكن للمقيم والعمالة المنزلية السفر والخروج من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تلقيهم جرعات اللقاحات المضادة للوباء المستجد، إلا أنه يلزم الآتي:

وجود تأشيرة سارية المفعول. وثيقة سفر سارية. الالتزام بشروط دخول البلد المقصد.

وفي حيثيات القرارات نفسه، سمحت المديرية للمقيم العودة إلى السعودية دون اشتراط حصوله على لقاح كورونا، في الوقت الذي أكدت فيه من إمكانية إصدار جواز السفر للتابعين من عُمر 12 سنة فأعلى عبر منصة أبشر بعد تسجيل البصمة من خلال حجز موعد إلكتروني في مكاتب الأحوال المدنية، وذلك من خلال الطوات الإلكترونية الأساسية.

بإمكانك إصدار جواز السفر للتابعين من (12) سنة فأعلى عبر منصة أبشر بعد تسجيل البصمة من خلال حجز موعد إلكتروني في مكاتب الأحوال المدنية. pic.twitter.com/wx7Xx2JGLC — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) June 17, 2022

خطوات إصدار جواز سفر للرضيع

تسجيل الدخول عبر منصة أبشر باسم المستخدم.

ثم تسجيل الرقم السري وكلمة التحقق المرئي.

اختيار خدمات أفراد الأسرة.

ثم الضغط على خدمات.

ثم اختر إصدار / تجديد جواز السفر السعودي.

سوف تظهر لديك قائمة بمتطلبات الخدمة.

ومن ثم تسجيل البيانات والحصول على الجواز.

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