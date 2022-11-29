الجوازات تجيب.. شروط نقل خدمات العمالة المنزلية عبر ابشر الكترونيا

خلال الساعات الماضية قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالكشف بشكل رسمي عن شروط نقل خدمات العمالة المنزلية عبر ابشر خلال دقائق معدودة بشكل الكتروني، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة “تويتر”، وخلال السطور القادمة سنتعرف على تلك الشروط.

شروط نقل خدمات العمالة المنزلية

حيث كشفت المديرية العامة للجوازات أنه أصبح بإمكان المواطنين المسجلين والمفعلين عبر “ابشر” نقل خدمات العمالة المنزلية الكترونيا، وفقا لتلك الشروط:

موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر ابشر خلال اسبوع.

أن يتنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي عبر ابشر.

أن يتم سداد رسوم استخدام الخدمة.

ألا يكون العامل المنزلي مسجلا في النظام «متغيب عن العمل».

أن يخلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي من المخالفات المرورية.

لابد من أن يكون العامل المنزلي قد اقام 15 يوم أو أكثر.

علما بأن أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط.

صلاحية تأشيرة الخروج النهائي

وعبر الحساب الرسمي لمديرية الجوازات عبر “تويتر”، طرحت إحدى المستفيدات سؤال بشأن انتهاء إقامة عاملتها المنزلية، حيث قالت:”السلام عليكم عاملتي المنزلية تنتهي إقامتها بأسبوع قبل سفرها، علمًا بأني سويت لها خروج نهائي هل هناك إشكالية؟”، لتوضح الجوازات بأن صلاحية تأشيرة الخروج نهائيا مدتها 60 يومًا من تاريخ الإصدار وخلال تلك المدة لابد من المغادرة دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم، علمًا أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة.